Sobre el Fiscal de la Nación

Mi comentario es la publicación del 30 de diciembre, del diario El Peruano, con respecto a la Resolución N° 4687-2018, por el cual el Fiscal de la Nación nombra a un Fiscal Adjunto Provincial Titular en Junín, que fue nombrado por el cuestionado CNM, dirigido por Guido Aguila Grados en el año 2017, a pesar de que a la fecha dichos nombramientos están siendo cuestionados y serán revaluados por la Junta Nacional de Justicia. De manera desproporcional el Fiscal de la Nación está validando los nombramientos del deslegitimado CNM, esto es la primera vez después de sus audios.

¿Reacción exagerada?

Escuché en la televisión al congresista Juan Sheput que decía que la reacción del fiscal José Domingo Pérez era “exagerada”, a propósito del tweet del señor Carlos Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Discrepo con el señor Sheput, porque al margen de consideraciones religiosas (yo también soy católica), en el fuero civil toda persona tiene derecho a considerar como amenaza expresiones vertidas en su contra que afecten su integridad. Por esto, es muy importante que todos tengamos mucha mesura con lo que decimos o escribimos.

“Hechos, no palabras”

El gobierno ha publicado la Ley de Fortalecimiento del Banco Agropecuario 30893, requerida por los pequeños productores que trabajan la tierra en forma directa, inyectando más capital. Como ayer y anteayer, los grandes productores fueron los más beneficiados por funcionarios corruptos que siguen disfrutando de los mismos cargos, se quedan en sus puestos, con aumentos. Los grandes productores que se beneficiaron, tratados con guantes de terciopelo, seguirán disfrutando los préstamos recibidos ahogando a los verdaderos necesitados. Este es el Perú que lucha contra la corrupción. Los nuevos alcaldes distritales y provinciales harán “borrón y cuenta nueva”. Ninguno de ellos realizará un auditoría, seguramente. La crisis estatal es tal que debería declararse en emergencia. No hay medicamentos en Essalud, con exceso de personal no calificado. Nos quejamos de todo, y quienes son los responsables no supervisan las disposiciones que deben cumplirse. Como el dicho, “queremos hechos, no palabras”.

Justicia oportuna

La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a partir del 2 de enero del 2019, tendrá un nuevo presidente, Óscar Alarcón Montoya, un correcto magistrado que fue ascendiendo hasta lograr ser juez superior y ahora es el nuevo titular del Poder Judicial de esta región. Los abogados y litigantes esperan con gran expectativa que el novísimo presidente reivindique de manera urgente la imagen de este poder del Estado, con un buen servicio al pueblo, con justicia rápida y oportuna, respetando los plazos de ley y así recobrar la confianza de los miles de ciudadanos. Los letrados y litigantes esperan un cambio con la nueva administración, que no sean más de lo mismo y los cargos sean dados a profesionales, así como también que no pongan restricciones a los abogados y mejoren la atención al público, esto es, sin largas colas que se observan a diario en mesa de partes y módulos laborales (atención de expedientes y cobro de consignaciones judiciales).

