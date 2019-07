Impidieron el acceso a periodistas a conferencia de prensa de Pedro Chávarry

Habían pasado las 7 de la noche, hora programada por el Ministerio Público para la conferencia de prensa del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. No obstante, la autoridad todavía no se encontraba en la sala, ni los magistrados que lo iban a acompañar. No importó para la seguridad, que decidió negarle el acceso a los medios de comunicación que todavía no habían entrado a la sede central de la Fiscalía.

Ante ello, los periodistas afuera del edificio en la avenida Abancay buscaron ingresar, sin éxito, a la conferencia.

Según los guardias de seguridad, la rueda de prensa ya había iniciado, pese a que en la sala todavía no se encontraba Pedro Chávarry, Frank Almanza ni Marcial Páucar. La denuncia de los periodistas fue rechazada por distintos usuarios a través del Twitter.

La conferencia de prensa que armó suspenso por horas inició con un inconveniente para los reporteros en el interior del Ministerio Público: no se podían hacer preguntas, por lo que solo se iba a dar la declaración de Chávarry.

El Fiscal de la Nación anunció el cambio del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, y del magistrado José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori y Alan García.

Los reemplazos de ambos fiscales son Frank Almanza Altamirano y Marcial Paúcar, en medio de un acuerdo de colaboración con Odebrecht que puede quedar perjudicando por los cambios, así como la publicación reservada de los puntos que sobre este.