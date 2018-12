Editora Perú: “Tenemos suficiente papel para imprimir y publicar las Normas Legales”

El fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina señaló que la ratificación de 50 fiscales no ha sido publicada en El Peruano por falta de espacio. En ese sentido, Editora Perú, encargada de la elaboración y publicación del diario Oficial, hizo sus descargos.

"Lo que me han explicado es que no ha habido espacio en El Peruano, que las órdenes están firmadas, eso fue lo que me explicó el Secretario General (de la fiscalía de la Nación). Espero que en las próximas horas se pueda emitir la publicación", dijo Jorge Chávez Cotrina en entrevista a RPP.

Al respecto, Editora Perú respondió lo dicho por el fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, dejando claro que han cumplido con publicar todos los comunicados encargados por la Secretaria General de la fiscalía de la Nación.

El comunicado de Editora Perú señala que recibieron dos oficios: N° 006679-2018-MP-FN-SEGFIN y N° 006690-2018-MP-FN-SEGFIN de fechas 28 y 29 de diciembre respectivamente. Agregaron que estos documentos fueron publicados el 30 de diciembre en la separata de Normas Legales.

"Se aclara que no existe a la fecha ningún documento de la Fiscalía de la Nación pendiente de publicación en el Diario Oficial El Perú”, finaliza el documento firmado por la Gerencia de Publicaciones Oficiales de Editora Perú.