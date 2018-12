Fuerza Popular decidirá si acepta renuncia de Letona el 8 de enero 

La bancada de Fuerza Popular evaluará si acepta o no la renuncia de la legisladora Úrsula Letona el próximo martes 8 de enero, día en el que realizarán su primera reunión del año 2019.

La legisladora Úrsula Letona presentó su carta de renuncia la bancada de Fuerza Popular el pasado 28 de noviembre, luego que su colega Yeni Vilcatoma pidió que sea expulsada por haber utilizado su poder para lograr el archivamiento de una denuncia por hechos de corrupción en Promperú.

De acuerdo a Perú21, el vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila indicó que uno de los puntos de agenda será la solicitud de renuncia presentada por Úrsula Letona.

Del Águila señaló que el 8 de enero se determinará si se acepta o no la renuncia de la parlamentaria, pues hay posibilidad de que la bancada no lo haga. "La congresista no ha presentado su renuncia irrevocable, así que está en decisión de la bancada aceptar o no la renuncia", expresó.

El congresista naranja precisó que si se llega a dar un consenso para que ella no se vaya de la agrupación, se le comunicaría a Úrsula Letona. No obstante, Del Águila indicó que por ahora no se sabe cuál será la postura que tomen sus colegas respecto al tema.

Al presentar su renuncia, Úrsula Letona sostuvo que no va a permitir que se utilice su persona para crear divisiones en el partido.

“Yo no me voy a constituir en obstáculo, mucho menos en un pretexto, para que personas en búsqueda de poder, puedan generar conflictos en el interior de la bancada. Mi actitud al interior de mi bancada siempre ha sido la búsqueda de la unidad y, en ese sentido, voy a seguir apoyando desde esta nueva posición a Fuerza Popular”, recalcó.

“No me voy a prestar ni voy a permitir que se me use de excusa para pretender generar divisiones (...) el tema importante es que se mantenga la unidad en Fuerza Popular”, añadió Letona.