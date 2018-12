Richard Concepción Carhuancho: "Es un honor para mí que se reconozca mi trabajo"

Definitivamente, el juez Richard Concepción Carhuancho es uno de los personajes del año. Como encargado de los procesos judiciales más importantes a nivel político, con el escándalo Lava Jato, el magistrado reconoce que "hay una campaña de desprestigio" en su contra, pero está "preparado para todo".

"Lo que sí veo, en todo caso, es un intento de desprestigio hacia mi persona. No puedo darle otra lectura. Es un intento de desprestigio hacia mi persona, vinculándome con una persona que no conozco y nunca he tenido un vínculo", dijo a La República,tras conocer la acusación en su contra de supuestamente haberse comunicado telefónicamente con el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Sin embargo, pese a que ha sido blanco de constantes críticas e incluso de acusaciones, Richard Concepción Carhuancho dejó en claro que no desistirá de su labor y continuará trabajando el próximo año para evitar que la impunidad reine en el país.

"Yo lo tomo con mucho aprecio, con mucha consideración; es un honor para mí que se reconozca mi trabajo. Eso qué hace, no hace otra que motivarme a trabajar con mayor responsabilidad y con mayor independencia. Eso es lo que genera en mí el reconocimiento en las personas. Yo le pido a la opinión pública que confíe en el sistema de administración de justicia", sostuvo.

"Siempre he felicitado la labor de las doctoras Castro y Sánchez, que tienen a cargo la investigación. Siempre he felicitado y saludado el trabajo que realiza el fiscal Carrasco de Chiclayo, así como el trabajo del coronel Harvey Colchado del grupo ‘Constelación’", dijo como reflexión.

