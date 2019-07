Incrementan Compras por celebraciones de Año Nuevo - 10minutos Edición Tarde

Temas del día:

-Metropolitano brindará horarios distintos por fiesta de fin de año.

-Juez Richard Concepción Carhuancho negó conversaciones con Edwin Oviedo.

-Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong recibieron el 2019.

-Martín Vizcarra declaró que Odebrecht no debería trabajar más en Perú.

-Cadena perpetua para asesino de la pequeña Jimena.

A pocas horas de recibir el nuevo año centenares de personas han acudido al Mercado Central para realizar compras por las celebraciones de fin de año. Policías y agentes de la municipalidad se encuentran a los al rededor para velar por la seguridad. Sin embargo, es recomendable no acudir con niños y personas de la tercera edad.

La Municipalidad de Lima informó que el Metropolitano tendrá un horario especial este 31 de diciembre. Los servicios regulares A y C estarán funcionando desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. Por otro lado, la ruta D lo hará hasta las 9 p.m. y en horas de la mañana la ruta B lo reemplazará comenzando su recorrido a las 9 a.m. hasta las 11 p.m.

Bañistas tienen la opción de recibir el Año Nuevo en cuatro playas del norte chico. Playa Colorado, El Paraíso, Tambo de Mora y la Isla son las alternativas para recibir este 2019. Estas playas cuentan con aguas tranquilas, espacios amplios para acampar, surfing, pesca, caminata y más actividades a realizar.

El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra César Alva Mendoza, quien asesinó a la pequeña Jimena de tan solo 11 años en San Juan de Lurigancho. “ #LoÚltimo | Fiscal supremo Jesús Fenández Alarcón, de Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos Cometidos por #FuncionariosPúblicos, formalizó #InvestigaciónPreparatoria contra fiscal superior Elio Concha Calla y solicitó 18 meses de #PrisiónPreventiva en su contra.”, se lee en el tuit publicado por el Ministerio Público.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que la empresa brasileña Odebrecht no debería trabajar más en el Perú. "Mi opinión es que Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú (...) No debería seguir brindando sus servicios de ingeniería, de construcción, de proyectos en el Perú, porque ella misma se ha descalificado para trabajar con los peruanos", sostuvo el mandatario.

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó la acusación de un medio local, que lo vincula con “Los Cuellos Blancos”. Según el diario Expreso, el juez habría tenido varias conversaciones telefónicas con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. “El día de hoy tengo conocimiento del informe periodístico y me tomó por sorpresa. Es totalmente falso lo que se publica. Quiero ser claro y enfático. Yo no conozco al señor Oviedo ni de manera directa ni indirecta. Nunca lo he conocido. Nunca he tenido contacto personal, ni telefónico, ni por otra vía con Oviedo”, expresó. Asimismo, aseguró que tomará las cosas con calma, pero que realizará las investigaciones correspondientes.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aún no ratifica las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez encargadas del caso “Cuellos Blancos”. Este lunes, último día del año, el Ministerio Público no ha publicado ninguna resolución en el diario oficial El Peruano, a pesar de que el fiscal Jorge Chávez Cotrina aseguró que la resolución que ratifica a ambas fiscales ya había sido firmada.