Concepción Carhuancho: “Prefiero que me maten a que me deshonren”

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó rotundamente la acusación de un medio local, que asegura tuvo comunicación telefónica con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

De acuerdo al diario Expreso, un documento del Ministerio Público confirma que Edwin Oviedo habría mantenido varias conversaciones telefónicas con un número registrado a nombre del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, el magistrado negó por completo conocer o haber tenido una comunicación con Oviedo, quien cumple prisión preventiva por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’ y es investigado por presuntamente ser parte de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“El día de hoy tengo conocimiento del informe periodístico y me tomó por sorpresa. Es totalmente falso lo que se publica. Quiero ser claro y enfático. Yo no conozco al señor Oviedo ni de manera directa ni indirecta. Nunca lo he conocido. Nunca he tenido contacto personal, ni telefónico, ni por otra vía con Oviedo”, expresó para Perú 21.



Concepción Carhuancho explicó que solo usa un número telefónico y que el que se muestra en los folios del informe del Ministerio Público no le pertenece, ni nunca le ha pertenecido.

“Ese número telefónico no me pertenece, no soy titular de esa línea. Solo soy titular de una sola línea, la cual cada cierto tiempo cambio por motivos de seguridad. La última vez que la cambie fue en octubre”, recalcó. “Respecto al número telefónico que se me atribuye en el informe, no soy titular de esa línea, nunca he sido titular de esa línea”, enfatizó Concepción Carhuancho.

Asimismo, el juez indicó que es consciente de que por el cargo que tiene muchas personas intentarán desacreditarlo, pero aseguró que está preparado para defenderse.

“Estoy preparado para todo, pero sobre todo voy a defender mi honor. Yo prefiero que me maten a que me deshonren”, sostuvo Carhuancho, quien agregó que toma con calma las cosas, pero que hará las averiguaciones correspondientes.