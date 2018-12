“Es necesario que Martín Vizcarra y el Ejecutivo evalúen el tema económico”

Hernán Chaparro, jefe del Área de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), repasa el año político y ofrece algunas ideas sobre lo que puede ocurrir el 2019. Considera que el presidente Martín Vizcarra todavía podrá mantener su aprobación por un tiempo más, pero habrá temas urgentes que se pondrán sobre la mesa.

El presidente Martín Vizcarra acabó el 2018 con una aprobación importante. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerla?

Creo que se va a mantener por un buen rato porque, asumo, en enero se ventilará nueva información sobre Odebrecht. Y Vizcarra está liderando ese proceso de lucha contra la corrupción. Por otro lado, la reforma política, aunque tenga la misma resonancia que las medidas vinculadas al referéndum, puede ayudar a mantener este espíritu de búsqueda de cambio.

Pero habrá pendientes que se le reclamarán al gobierno en el 2019, ¿no?

Así es. Si bien no hay una propuesta clara de modelo económico ni de reactivación económica, Vizcarra ha puesto sobre la mesa una serie de demandas de tipo político que han calado y generado mucho apoyo. Pero hay vectores que pueden jugar en contra. Por ejemplo, en el norte la gente puede respaldar a Vizcarra en esa lucha contra la corrupción, pero a la vez demanda velocidad en el tema de la reconstrucción. Ya de julio hacia adelante la agenda puede ser otra.

¿Percibe límites en la capacidad en que el gobierno siga colocando la agenda?

En la política peruana lo que siempre ocurre es que la agenda está marcada por la coyuntura, por el azar, la crisis. Hoy, por el contrario, la agenda la marca el presidente, que es un cambio fundamental. Sí creo que es necesario que Martín Vizcarra con el equipo del Ejecutivo evalúen el tema económico. Eso no está en ninguna parte del discurso y, de todas maneras, se pondrá en la mesa en algún momento.

Junto al tema laboral, ¿que ha quedado flotando?

Lo laboral es uno de los temas pendientes, sí, claro.

¿Considera que Vizcarra gobierna según las encuestas? Sus críticos apuntan a eso.

Yo creo que eso es caricaturizar al presidente. Un mandatario lo que necesita es respaldo político de la calle.

Más si no tiene respaldo en el Congreso.

Porque no lo tiene en el Congreso, exacto. Es un caos total y hay un tema irresuelto ahí que es el de la bancada de Peruanos por el Kambio. Y si hablamos de fuerzas fácticas, Vizcarra no tiene un vínculo malo, pero tampoco fluido con los empresarios. Está claro que la estrategia de Vizcarra es tener el respaldo de la opinión pública. Y las encuestas lo que hacen es medir eso, pero así no se hicieran sondeos Vizcarra igual trazaría la misma estrategia, ¿no?

¿Qué le preocupa de Vizcarra?

A mí lo que me preocupa -de manera personal- es esta insistencia en tener un gabinete con poca presencia política, digamos.

Cuando ya pasaron varios meses desde que asumió.

Efectivamente, esto ya no responde a la urgencia de armar un gabinete, como ocurrió en marzo. Responde a una forma de ver las cosas. Y eso es algo que puede pasar la factura en algún momento, porque se carga mucho el peso político sobre Vizcarra, que no tiene vocería por ningún lado, al menos desde el lado de los ministros. Y faltan dos años y medio.

El Congreso es una gran incógnita, ¿no es cierto?

Pero dentro de esa incógnita, da la impresión de que se va a fragmentar más. ¿Habrá algún equilibro en su relación con el Ejecutivo?

¿Esa fragmentación le conviene a Vizcarra?

Sí, definitivamente, porque eso le dará al presidente un margen de negociación. Buena parte de los que están en el Congreso son independientes, sin filiación partidaria, saben que no se van a reelegir y van a estar pensando en elecciones regionales, alcaldías, en hacer algo que les permita continuar con su carrera política.

¿Qué le queda del 2018?

Desde el 2016, la política peruana ha sido como una partida de ajedrez. Y en el 2018 se ha desencadenado el drama. En el 2016 quedaba claro que el poder lo compartían el Ejecutivo y el Congreso. Era como un empate técnico. Y lamentablemente, en vez de que eso desarrollara un debate técnico, político, todo terminó siendo un solo de movidas básicas exageradas. En lugar de propuestas, todo se judicializó. A lo que voy es que para el 2019 deberíamos esperar un cambio.

¿Qué clase de cambio?

Un cierto retorno de la política, ¿no es cierto? Porque, en términos generales, la ciudadanía está muy cansada y está deseosa de cambios. Y lamentablemente en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía hay una inmensa resistencia a cambiar. Eso solo va a traer más desprestigio. Hay que tratar de retomar el debate y dejar de lado el insulto. Es más una esperanza que otra cosa pero sí sería útil para el país que haya un giro en la discusión política hacia algo más programático.

¿El año 2018 ha sido el año más difícil para el fujimorismo desde el 2000?

Sí, de lejos. El fujimorismo tuvo el poder y de alguna manera lo malgastó. Han terminado con baja aprobación, tenían una bancada de 73 y ahora están con 61 y bien frágiles. Dígame un indicador y en casi todos salen mal.

¿El antifujimorismo creció mucho el 2018?

Pero más que el crecimiento del antifujimorismo, que es una mezcla variopinta de sentimientos, este año fue el de la oportunidad perdida del fujimorismo. Pudieron consolidarse como una alternativa de poder y terminaron a la defensiva. Hay un tema fundamental, que es la inmensa dificultad de Keiko Fujimori para procesar la derrota. Y hay una dinámica que se vivió entre ella y su círculo íntimo que reformó la idea de que les habían robado la elección. Hay explicaciones profundas ahí. ❧