Año Nuevo contaminado

Señor Director:

Al mediodía del miércoles 26 de diciembre, América TV transmitió un reportaje de 5 minutos sobre los muñecos de Año Nuevo, sin expresar ninguna crítica o advertencia sobre los efectos de esta actividad. Todo lo contrario, los reporteros se animaban a elegir y a quemar muñecos, sin mostrar preocupación por los perjudiciales impactos ambientales, tampoco por la salud de la población más vulnerable. Esto revela que los medios de comunicación no están haciendo lo suficiente para desarrollar la conciencia ambiental y la ética. Además, muestra que los otros periodistas con criterio ambiental deben apresurar el paso para orientar a la población respecto al cuidado del ambiente, a través de las entrevistas educativas a las autoridades y a los médicos, incluso, a los expertos de OEFA.

Pelayo Maravi

profemaravi@yahoo.com

Poder de la comunicación

Señor Director:

Hoy la tecnología permite mantener un grado de interacción elevado en las redes y eso ha provocado que nuestra comunicación evolucione. ¿Sabemos comunicarnos? Muchas veces no. No sabemos emplear un lenguaje adecuado. Hay muchos lenguajes que podemos utilizar para expresar nuestra comunicación y no hacemos. No sabemos cómo expresar lo que sentimos. Para tener una buena comunicación y entender su poder, es necesario pensar, porque así tomamos mejores decisiones. Cuando ello sucede, nuestra vida comienza a cambiar. ¿Para qué sirve el poder de la comunicación? Por ejemplo, para transmitir emociones y sentimientos. Es importante decir lo que sentimos. Eso nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra ciudad y país. Si comprendemos lo que sentimos, porque lo sabemos comunicar, vamos a poder sentir esas emociones que la otra persona quiere decirnos, pero, a veces, no sabe expresarlo.

Jonathan Sarrión

Jonathan.sarrion91@gmail.com

Bicameralidad

Señor Director:

Que Fernando Tuesta considere al bicameralismo como “la madre de todas las reformas” no quiere decir que tiene que imponer su criterio en el seno de la comisión de la reforma política. Ya la ciudadanía descartó abrumadoramente esa modificación constitucional con ocasión del referéndum. El Congreso actual tuvo la oportunidad de legislar sobre la bicameralidad, pero la desperdició por cálculo político. Al parecer, volver al bicameralismo es el premio consuelo que buscan los actuales congresistas para continuar viviendo de la política deficiente. Este tema está cerrado. Y si merece considerarse, que sea para la elección de 2026.

Edwin Vegas Gallo

DNI 02771235

Descentralizar la música

Señor Director:

Soy músico. Escribo desde Cajamarca. Desde hace 3 años, con mi banda Velociraptos, luchamos para tener un espacio en la escena nacional. Hemos trabajado mucho la calidad musical, en todos los sentidos, al punto de mandar a fabricar el formato físico de nuestro primer álbum a Inglaterra. Estamos buscando espacios en medios de difusión ya que estamos a días de estrenar el álbum en formato digital. Este año parecía que los medios no apoyaban a los artistas peruanos fuera de Lima. Esto le quita esperanza a muchos artistas.

Joshua Saric

joshua_saric@hotmail.com