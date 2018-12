Odebrecht Colombia un capítulo de corrupción pendiente por resolver

Por: Santiago Martínez Hernández

Dos muertes en las últimas semanas del año y la revelación de audios que comprometieron la independencia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en las investigaciones por el caso Odebrecht, le dieron un giro de 180 grados a una novela judicial que está lejos de terminar en Colombia.

El pasado 27 de diciembre encontraron muerto a Rafael Merchán Álvarez, exsecretario de Transparencia de la Presidencia entre los años 2013 y 2014, y quien sería uno de los testigos del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, para demostrar que no tuvo relación alguna con los actos de corrupción de la firma Odebrecht.

Las circunstancias que rodearon la muerte de Rafael Merchán, de 43 años, no son claras. El exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos fue hallado en su apartamento luego de que pasaran dos días sin que se comunicara con familiares y amigos.

Mientras se espera el dictamen de Medicina Legal para determinar la causa de su fallecimiento, su familia sostuvo ante medios de comunicación que su deceso no tiene ninguna relación con su trabajo en el sector público y que se trató de una decisión autónoma y personal. La noticia causó revuelo porque se trata de la segunda muerte de un testigo del caso Odebrecht en menos de dos meses.

Rafael Merchán iba a declarar el próximo año ante un juez. Iba a explicar cómo en 2013 Odebrecht intentó crear un cartel en Colombia con otras firmas internacionales para obtener multimillonarios contratos de los proyectos de infraestructura de cuarta generación –conocidos como las vías 4G–.

La denuncia ante el despacho de Merchán la hizo en esa época el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien se enteró de los planes de la multinacional brasileña por información que le llegó desde el Banco Mundial.

Esa denuncia y la investigación de Rafael Merchán evitaron que la constructora brasileña Odebrecht participara y ganara en las licitaciones de las 4G.

Pizano, el testigo clave del caso Odebrecht

A la muerte de Rafael Merchán se suma la de Jorge Enrique Pizano, el testigo estrella del caso Odebrecht por los actos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol 2, uno de los proyectos viales más importantes al unir el centro del país con las Costa Caribe y que tenía un costo de alrededor de US$ 700 millones.

Pizano, según el Instituto de Medicina Legal, falleció por un infarto el pasado 8 de noviembre en su casa rural en Subachoque (Cundinamarca). Pizano, además, luchaba contra un fuerte cáncer.

Sin embargo, sobre su muerte existió un manto de duda porque dos días después, mientras su familia recogía sus pertenencias, su hijo, Alejandro Pizano, murió envenenado luego de beber agua mezclada con cianuro de una botella que estaba en el despacho de su padre.

Jorge Enrique Pizano, durante el 2018, se convirtió en el principal testigo del caso Odebrecht y en la persona más incómoda para los intereses de la multinacional brasileña y su socio en la Ruta del Sol 2, Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, uno de los conglomerados económicos más importantes de Colombia.

Pizano era el controller, una especie de auditor interno, de la Concesionaria Ruta del Sol, la sociedad encargada de desarrollar la obra.

Ejerciendo su función, Pizano empezó a detectar irregularidades en la subcontratación de las obras desde el 2013. Así lo hizo saber en varios correos a los directivos de la Concesionaria, Odebrecht y Corficolombiana, pero poca atención le prestaban en aquel momento sus jefes.

Solo hasta 25 de junio de 2015, seis días después de la captura de Marcelo Odebrecht, las sospechas de Jorge Enrique Pizano quedaron consignadas en un informe en el que enumeró los contratos irregulares.

Como se lo explicó a las autoridades, en sus manos no tenía pruebas de que esos dineros estuviesen siendo destinados para actos de corrupción o para financiar campañas políticas, pero sí tenía serias dudas de que los directivos brasileños de la Ruta del Sol 2 estaban cometiendo actos ilegales.

Jorge Pizano alcanzó a entregarle a la justicia más de 1.000 correos electrónicos y sus informes como controller, en los que quedaron, con nombre propio, las empresas bajo sospecha a la que se les pagaron jugosos contratos, sin tener la experiencia o sin ejecutar las obras.

Los audios del fiscal general Martínez

Más allá de sus aportes como testigo, su muerte dejó al descubierto una serie de grabaciones que pusieron en entredicho las versiones que entregaron los socios de Odebrecht, que en diciembre del 2016, cuando estalló el escándalo, declararon que no tuvieron conocimiento sobre las movidas de la firma brasileña.

Los audios también evidenciaron el rol que jugó el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como asesor jurídico del Grupo Aval. En su afán de que sus alertas no quedaran solo en palabras, Pizano grabó una serie de reuniones que sostuvo en agosto del 2015 tanto con Martínez como con directivos del Grupo Aval.

Una semana después de la muerte de Pizano, el periódico El Espectador y el noticiero Noticias Uno publicaron el contenido de las grabaciones. Las revelaciones provocaron un escándalo nacional, pues quedó en evidencia que desde mediados del 2015, un año antes de llegar a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez sospechaba y conocía que Odebrecht estaba cometiendo irregularidades.

Asimismo, estaba notificado de que el Grupo Aval sí sabía de vieja data sobre esas andanzas. Fue tal la magnitud de la noticia que en el Congreso promovieron un debate de control político contra el fiscal general Martínez, con el fin de pedir su renuncia.

Néstor Humberto Martínez se defendió diciendo que todo se trataba de un complot en su contra orquestado por Luis Fernando Andrade y su primo Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sus palabras tenían un motivo de fondo: la justicia de Estados Unidos inició investigaciones preliminares contra el Grupo Aval por, supuestamente, haber ocultado información sobre los pagos irregulares realizados por Odebrecht en Colombia. Y Néstor Humberto Martínez se vio salpicado por haber oficiado como su abogado particular. Según él, todo fue producto del lobby que hicieron los primos Moreno en Estados Unidos.

La solución a este debate sobre el conflicto de intereses del fiscal general, en el que se alimentó la suspicacia de que a Jorge Pizano lo habían asesinado, fue que la Corte Suprema de Justicia eligiera un fiscal ad hoc para que garantizara independencia en las pesquisas del caso Odebrecht en Colombia.

Asimismo, se conoció que Pizano estuvo conversando con autoridades de Estados Unidos para convertirse en testigo protegido, pues era pieza fundamental para armar el rompecabezas y descubrir que la multinacional brasileña no pagó solamente US$ 11 millones en sobornos en Colombia, sino alrededor de US$ 50 millones.

En resumen, el caso Odebrecht en Colombia cerró el año con dos testigos muertos, giros abruptos en el proceso y hechos que visibilizan un panorama complejo de cara a lo que será el 2019.

Aún están en etapa de identificar y perseguir a quienes ordenaron los pagos y a los sectores políticos que se beneficiaron de los mismos.

En Colombia hasta el momento hay 78 personas investigadas –10 de ellas congresistas–, de las cuales hay cinco condenadas, entre ellas un viceministro de Transporte y un senador.

Sin embargo, aún existe un reclamo popular a las autoridades colombianas para conocer la real magnitud de lo que sucedió, pues a diferencia de otros países de la región, como Perú, por ahora, solo queda esperar este lunes 31 de diciembre el dictamen forense que establezca qué sucedió con la muerte de Rafael Merchán y ver qué sucede con las investigaciones en Estados Unidos por posible ocultamiento de información.

Labor riesgosa para fiscales de Lava Jato

- En nuestro país, el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y Alan García por Lava Jato, ha sido también víctima de amenazas. En octubre último, en medio de las pesquisas por el Caso Cócteles a la cúpula fujimorista, un grupo de desconocidos intentó ingresar a su departamento. El incidente fue denunciado ante la prensa local por parte del propio fiscal de lavado de activos, quien aseguró que su familia se ha visto afectada por este amedrentamiento.

- A eso se suma que el último jueves, el fiscal que integra el Equipo Especial Lava Jato solicitó mayor seguridad producto de un tuit del vocero fujimorista Carlos Tubino que podría inducir a ataques. Al día siguiente el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que el resguardo policial para Pérez Gómez se ha incrementado. "Tiene protección personal y seguridad familiar en su domicilio", aseguró.