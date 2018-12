Daniel Marcelo: “Vamos a hacer prevalecer el principio de autoridad”

Wilson Castro

Trujillo

Va a recibir una ciudad en una situación muy difícil, con serios problemas en limpieza pública, con áreas verdes en pésimo de estado, con un comercio ambulatorio que ha crecido, mayormente por la migración de venezolanos y con un transporte público en medio del caos y desorden…

Es una situación bastante difícil.

¿Cuáles serán las primeras acciones que adoptará su gestión los primeros cien días de gobierno?

Vamos a tener que adoptar medidas rápidas en seguridad ciudadana, limpieza pública y transporte. Ahí es donde vamos a incidir. Teníamos previsto coordinar con el general César Vallejos (saliente jefe de la Región Policial de La Libertad) las primeras acciones en cuanto a seguridad, pero lo han cambiado. Vamos a tener que replantear nuestro trabajo en seguridad. Ojalá que estos días o a más tardar la primera semana de enero 2019 podamos coordinar con el nuevo general. Necesitamos tener una reunión urgente para obtener su apoyo en cuanto a la seguridad, comercio informal y transporte urbano.

En su campaña habló de rescindir el contrato con el Consorcio Trujillo Limpio Veolia sobre la tercerización de la limpieza pública. ¿Ratifica esa decisión o ha cambiado?

Sí, sí.

Rescindirá el contrato entonces.

No hemos cambiado de posición. Cada día las razones aumentan para rescindir ese contrato. Se trata de un contrato inmoral, corrupto. Cómo es posible que el alcalde (Elidio Espinoza), el gerente y sus funcionarios hayan suscrito un contrato por tres años y por 37 millones de soles, cuando no tenían el dinero. Nunca se ha visto ello. Aquí hay algo anormal. Han querido favorecer a esta empresa. Ya en su momento, a través del procurador, vamos a tener que negociar el contrato. No hay presupuesto para continuar con ese contrato. Los primeros días de enero vamos a tener que conversar con los representantes de la empresa para llegar a un mutuo acuerdo y si no es así veremos toda la parte administrativa. En febrero la empresa ya no debe estar trabajando.

Y el control de la limpieza pública, ¿en manos de quién quedará?

Lo que vamos a hacer es fortalecer el Segat (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo). Vamos a comprar maquinaria y que opere en mejores condiciones. Ustedes han sido testigos del estado de la maquinaria, que es nueva pero que no sirve para nada. La han desmantelado. Estamos viendo qué podemos recuperar.

No solo la limpieza se necesita mejorar sino también los parques y jardines, que estos cuatro últimos años han lucido secos y sucios…

El 70 por ciento de los parques (son 400 en total, según Marcelo) están en mal estado de conservación. Son unos 280 parques. Nosotros hemos dicho que vamos a construir nuestros pozos, tener agua propia y no seguir endeudando a los trujillanos a través de la empresa Sedalib (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad). Nuestra meta es contar con buenas áreas verdes como hace cuatro años atrás.

En seguridad ciudadana, la tarea de un gobierno local es 100% preventiva. ¿En qué estado van a recibir ese servicio?

De las 67 camionetas con que cuenta la municipalidad, 33 están en mal estado. También hemos hecho una evaluación para determinar cuántas unidades podemos recuperar de inmediato. Vamos a trabajar con los alcaldes vecinales para contar con una camioneta en cada territorio vecinal y coordinar con la Policía Nacional para realizar el patrullaje integrado y así devolverle la tranquilidad a la población.

Estos últimos días de la gestión de Elidio Espinoza estamos viendo una ciudad abandonada. El caos y el desorden se han agudizado a tal punto que los comerciantes informales han llegado hasta la Plaza de Armas a ofertar sus productos. Existe una falta de autoridad. Quizás la primera tarea será recuperar el principio de autoridad.

Bueno, eso lo vamos a ir demostrando en las primeras acciones que implementaremos. Ya lo he manifestado y hoy lo reafirmo, estamos dando un plazo de quince días a los ambulantes para que salgan de las calles que han tomado (caso jirón Gamarra y avenida España). A partir del 2 de enero deben retirar sus cosas. Han invadido las pistas y veredas. Si ellos no cumplen ello, vamos a hacer prevalecer el principio de autoridad. Nuestro gobierno será de puertas abiertas, diálogo, pero no débil. Lo repito, vamos a hacer respetar el principio de autoridad.

Nuevos funcionarios

¿Mantiene su decisión de designar a Edilberto Navarro como su primer gerente municipal?

Así es. Ya lo hemos anunciado hace varias semanas y esto es serio. Además, el nuevo gerente de seguridad ciudadana es el coronel en retiro Fernando Cerna; el ingeniero Kenny Heredia en la gerencia del Segat, el licenciado Estuardo Reátegui en la gerencia del SATT (Servicio de Administración Tributaria de Trujillo). En Desarrollo Social irá Efraín Bueno, quien postuló a la alcaldía distrital de Huanchaco en los comicios pasados (por APP).