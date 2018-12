Arequipa: Walter Gutiérrez le declara la guerra a Elmer Cáceres Llica

Arequipa. El matrimonio político Cáceres-Gutiérrez va llegando a su fin. Sin que hayan juramentado, el líder del movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, Walter Gutiérrez, anunció de saque que le quitarán todo respaldo político al electo gobernador Elmer Cáceres Llica y que lo excluirán de su condición de invitado.

Gutiérrez, electo vicegobernador y dueño de esa tienda política, explicó que este anuncio lo harán oficial el miércoles en una conferencia de prensa.

"Las personas se van descubriendo en el tiempo. Si hoy día engañas a tu movimiento, si hoy día engañas a quien te ha dado la posibilidad de ser gobernador regional, significa que en el futuro vas a engañar a tu pueblo", declaró Gutiérrez.

La futura autoridad explicó que son varias las razones de esta decisión. Una de ellas es la nómina de funcionarios que ocuparán las distintas gerencias y unidades ejecutoras en el Gobierno Regional de Arequipa inmediatamente tome el poder Cáceres Llica. Para Gutiérrez, toda la terna "tiene cuestionamientos y procesos administrativos".

A uno al que criticó fue a Luigui Mendoza, quien encabeza el comité del proceso de transferencia de parte de la gestión entrante. Mendoza es voceado para asumir la Gerencia de Transportes. También está disconforme con la nominación de Gregorio Palma Figueroa, quien es cercano a Cáceres, para asumir la Gerencia General de la Región. Tampoco está de acuerdo con llevar al exasesor de la gestión de Yamila Osorio, Renzo Valencia, y al exregidor provincial Ricardo Sánchez, a quienes se les encargaría un puesto.

Antes de ganar las elecciones, Gutiérrez le propuso a Cáceres acabar con el continuismo y corrupción en la región, colocando a gente calificada y técnica con apoyo de los distintos colegios profesionales de Arequipa. Sin embargo, Cáceres no le hizo caso. "Simplemente me siento defraudado. La población y aquellos que han apoyado no lo han hecho por un puesto, sino por un cambio. Pero (con lo dispuesto por Cáceres) es lo mismo de lo mismo", sostuvo.

No pienso vacarlo

La futura autoridad negó tajantemente que su intención sea vacar a Cáceres Llica. "No. No quiero dedicarme a eso. Yo voy a fiscalizar desde el primer día que entre al Gobierno Regional".

Añadió que dejará que el Poder Judicial haga su trabajo, en mención a las denuncias que tiene Cáceres Llica, como de violación.

Con respecto a la posición confrontacional que mantuvo con Cáceres ante los medios de comunicación, sostuvo que su actuar no se condice con alguien que va a ser autoridad. "Decir 'yo soy el gobernador regional' creo que no es correcto, es como decir que yo hago lo que a mí me da la gana", indicó.

Gutiérrez por el momento está fuera de toda decisión. Todavía no le comunican en qué lugar se realizará la juramentación, que tendría lugar mañana. Acotó que aun quitándole el apoyo de su movimiento a Cáceres, está abierto al diálogo.

Hoy culmina transferencia de Región con firma de acta complementaria

Luigui Mendoza, quien encabeza el comité de transferencia del Gobierno Regional a la gestión entrante, indicó que hoy culmina este proceso con la firma del acta complementaria. Mendoza explicó que la actual administración debe culminar hoy con la entrega de documentación faltante en diversas áreas. Luego se procederá a la firma del documento.

Para ello, la gobernadora regional Yamila Osorio los citó a las 14 horas para dar por finalizado este procedimiento.

Mendoza resaltó que se hará constar en esta acta complementaria que no hay documentación en la Gerencia Regional de Transportes, la que en un primer momento estuvo inventariada.

Explicó que esto se debe a que Fiscalía y Policía se llevaron dicha documentación cuando realizaron el megaoperativo a la mafia "Los Correcaminos del Sur" el último viernes.