Caso Paloma Noceda: Luis López Vilela dice no temer a las investigaciones

El caso de la congresista Paloma Noceda se empezará a evaluar en la comisión de Ética a partir del 2 de enero, fecha en la Luis López Vilela (Fuerza Popular), deberá dar sus descargos por la acusación de tocamientos indebidos. El parlamentario fujimorista aseguró no tener miedo a las investigaciones.

“Yo pediré que se investigue la denuncia en contra mía, no tengo nada que temer y tengo la conciencia limpia”, dijo Luis López Vilela al diario Correo. Por su parte, Paloma Noceda ya ha dicho que los actos que reveló hace unas semanas eran de conocimiento de Luis Galarreta, entonces vocero de Fuerza Popular.

Al respecto, Luis Galarreta ha anunciado que acudirá a la comisión de Ética del Congreso para colaborar con las investigaciones. Paloma Noceda se atrevió a confesar que fue víctima de acoso sexual por parte de Luis López Vilela cuando participaba en un pleno que evaluaba la suspensión de Moisés Mamani.

“Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’ [...] “Yo en ese momento no sabía cómo reaccionar porque para ese congresistas él estaba dando un gran cumplido, pero en realidad eso era una ofensa porque acá uno no viene alegrarle la vista o el panorama a nadie, acá uno viene a trabajar de igual a igual”, contó Paloma Noceda.