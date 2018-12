Bartra no fija fecha para dictamen de la JNJ: Depende de “cómo avance el trabajo"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, evitó fijar una fecha límite para tener listo el dictamen sobre la reforma de la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura).

La legisladora de Fuerza Popular aseguró a El Comercio que la fecha para tener el dictamen de la JNJ “va a depender de cómo avance el trabajo las siguientes semanas".

En ese sentido, la fujimorista Rosa Bartra recalcó que la Comisión de Constitución está abocada en trabajar la reforma del sistema de justicia.

"Estamos trabajando, porque es una reforma integral. No solamente el proyecto de la Junta Nacional de Justicia, sino que, en palabras de los propios miembros de la Comisión Especial que debe impulsar el concurso para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los proyectos se analizan de forma integral". Explicó.

Al ser consultada sobre un posible pedido del presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, para exonere del dictamen de Constitución para que sean debatidos directamente en el Pleno del Congreso, Rosa Bartra indicó que respeta la independencia de cada presidente de determinado grupo de trabajo.

“[Que se exonere de dictamen de Constitución] es lo que he pedido también con los proyectos anteriores [de reforma de justicia presentados por el Ejecutivo], porque nosotros hemos terminado nuestro trabajo […]. Es más, le he solicitado al presidente del Congreso para que pueda, en todo caso, coordinarlo con la Junta de Portavoces a fin de que se exonere de la Comisión de Constitución, porque no podemos esperar más [con estos proyectos]”, manifestó.