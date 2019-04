Abogada aprista que denunció a Pérez no utilizó software para determinar plagio

La abogada aprista Patricia Tubilla, quien denunció al fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de plagio agravado, no utilizó un software especial para determinar realmente si se plagió texto en la tesis para sustentar el grado de magíster del mencionado fiscal.

Según comentó la misma Tubilla, ella revisó manualmente la tesis de aproximadamente 200 páginas de José Domingo Pérez.

“Yo he revisado los textos, he leído, he comparado palabra por palabra, párrafo por párrafo”, aseguró en Radio Exitosa.

Al ser consultada sobre si conocía a todos los autores a los que supuestamente habría plagiado el fiscal José Domingo Pérez, la letrada indicó que “el filtro es el Google y otras herramientas” que pudo haber utilizado.

En otro momento de la entrevista, Patricia Tubilla no logró enumerar a los autores que ella misma supuestamente detectó cuando revisó la tesis de José Domingo Pérez y tuvo que leer la denuncia que ella había realizado para mencionar a algunos. Sin embargo, no pudo precisar el número exacto.

“Yo no lo he hecho con un software. Yo soy una persona común y corriente. Me llamó la atención que no se haga denuncia”, indicó.

Patricia Tubilla recalcó que su condición de militante aprista no le quita el derecho a denunciar a nadie. “Efectivamente soy aprista y ello no me quita mis derechos de formular denuncia contra alguien que yo sospecho que ha cometido delito”, dijo.

Denuncia de abogada aprista contra Domingo Pérez vulnera ley del Ministerio Público

Actualmente, Patricia Carolina Tubilla Casanova trabaja como asistente fiscal en el Ministerio Público del Callao y por lo tanto no podría denunciar al fiscal José Domingo Pérez.

La norma del Ministerio Público establece que los abogados que laboran en esta institución no pueden “defender como abogado o prestar asesoramiento de cualquier naturaleza, pública o privadamente. Cuando tuvieren que litigar en causa propia que no tuviese relación alguna con su función, otorgarán poder”.