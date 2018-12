Jorge Muñoz: “Muchas cosas en la Municipalidad de Lima son una sartén caliente”

El nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, avizora que su primer año de gestión será difícil y austero producto del recorte presupuestal de S/ 300 millones que tendrá su comuna y por los arbitrajes que afronta la municipalidad capitalina por los peajes y el Metropolitano. Sin embargo, sostuvo que no será impedimento para resolver problemas cotidianos de los ciudadanos como la congestión vehicular, prevención de desastres naturales e inseguridad ciudadana. Llegado al municipio con la bandera y la lampa de Acción Popular, Muñoz también apunta a terminar las obras inconclusas que deja el saliente burgomaestre Luis Castañeda. Asimismo, anunció a La República que el 3 de enero se llevará a cabo el primer Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Martín de Porres y contará con la presencia del ministro del Interior, Carlos Morán.

- A diferencia del 2018, el próximo año la comuna contará con un fondo financiero reducido, ¿ajustará la caja presupuestal? ¿Será austero?

Este año comenzó con S/ 1.700 millones para la Municipalidad de Lima, a ese fondo le inyectaron dinero de los Panamericanos 2019 y se llegó a los S/ 3.500 millones. Cuando comience el 2019 el presupuesta inicial va a ser de S/ 1.400 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Ser creativos, austeros y encontrar otras fuentes de financiamiento.

- ¿Ha dialogado con el Ejecutivo sobre este punto?

Hablamos con el presidente Martín Vizcarra, quien generosamente nos dijo que las obras de Lima van a estar financiadas por concurso público del Ejecutivo. Ahí hay un compromiso y estoy agradecido.

- Ya que hablamos de deudas, las empresas concesionarias del Metropolitano tienen pendientes con Cofide por S/ 900 millones.

Cofide nos dijo en algún momento que el pendiente era de S/ 1.100 millones. Algunas han ganado arbitrajes a la municipalidad y cancelaron parte de la deuda trasladando la posición contractual que tienen por haber salido victoriosos en el proceso.

Transparencia

- ¿Investigará la gestión de Luis Castañeda?

Haré lo que tenga que hacer sin perder el norte de mi trabajo. Lo que te quiero decir es que ya llamamos a la Contraloría y esta va a entrar y realizar auditorías, pero Jorge Muñoz no se va a distraer en sus obligaciones que tiene por eso.

- En cuanto a la transparencia, ¿las sesiones del Concejo Metropolitano serán públicas?

Sí, además, yo lo practico en Miraflores donde las reuniones de concejo son abiertas porque la Ley Orgánica de Municipalidades así lo exige y en adición a eso las vamos a transmitir a través de la web de la municipalidad. No se gasta mucho, pero sí se gana y es un buen antídoto para evitar la corrupción. Todas las cosas que se hacen con ocultismo y tras cortinas pueden llevar a situaciones ilícitas.

- ¿No siente que en su primer año de gestión deberá sostener una sartén caliente?

Muchas cosas de la Municipalidad de Lima son como una sartén caliente, una situación no resuelta, pero para eso fuimos elegidos. ¡Se acabó la gestión de Luis Castañeda que ha sido silente y de espaldas al ciudadano!

Acciones inmediatas

- En ese punto, en enero vence el plazo para que las concesionarias del Metropolitano puedan subsanar las observaciones de Protransporte, ¿qué medidas adoptará?

Van a tener la espada de Damocles ese día. Hemos venido conversando con las cuatro empresas concesionarias para lograr una solución integral a un contrato que no fue bien estructurado y que pone en riesgo la continuidad de un servicio adecuado para los ciudadanos.

- ¿Nos asegura que en su periodo el pasaje del Metropolitano no va a subir?

Lo que creo es que hay mecanismos que podrán permitir que el precio del pasaje se mantenga. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa.

- ¿Cuál es ese mecanismo?

Es un fondo de compensación que no está utilizado correctamente y podría ser derivado para que el costo del pasaje no se incremente.

- ¿Qué propuestas de sus exrivales en la campaña electoral aplicará en su primer año de alcalde? Por ejemplo, Enrique Fernández, del Frente Amplio, planteó formalizar los colectivos.

Las cosas buenas serán asumidas, pero hay otras que generan un riesgo. Puede sonar interesante formalizar a los colectivos, pero estos son vehículos pequeños. A quien tenemos que atender es al verdadero sistema integral de transporte con buses de capacidad adecuada. Ahí está la verdadera reforma y comodidad para los usuarios. No podemos insistir con autos de poca acogida.

- El Poder Judicial aún no resuelve la medida cautelar solicitada por la comuna metropolitana contra el alza de peajes de Rutas de Lima en “Vías Nuevas de Lima” a S/ 5,50. ¿Esto va a desacelerar el proyecto?

Encontramos esto como una constante en Lima: procesos judiciales en una mano y arbitrales en otra. Aún estamos estudiando el litigio y analizando el comportamiento de los árbitros que fallarán en este caso.

- Respecto a la vía paralela a la Panamericana Sur, usted dijo que estará lista en tres meses.

Lo que nos dijeron es que la obra va a estar terminada en marzo o abril. Vamos a ver si el avance es real. Yo no puedo decir cuánto es el porcentaje de avance porque no nos han entregado ese cuadro.

- Tenga en cuenta que eso ocasionará congestión vehicular para quienes se dirijan a las playas en verano.

Ahí te anuncio que hemos coordinado con el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, para que los camiones circulen de sur a norte desde la 1:00 p.m. para que no hagan tráfico. La medida se aplicará los fines de semana, feriados y Semana Santa. En los horarios de 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. se añadirán dos carriles. Con el ministro del Interior, Carlos Morán, también acordamos la dotación de más policías en esas zonas.

- ¿Puede asegurarme que al finalizar su gestión los limeños ya no pasarán tres horas de su día atorados en la congestión?

La receta es: sistema de transporte y seguridad vial. Alguien me podrá decir que no es posible porque en los próximos meses esas facultades las tendrá la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), es cierto, pero no toda, debido a que la gestión del tráfico está en manos de la municipalidad. Eso no significa que no crea en las bondades de la ATU.

- ¿Qué le espera a la Costa Verde que está inconclusa?

Se necesita revisar para darle al ciudadano lo que se merece: un verdadero espacio a los ciclistas y a la población para que pueda transitar. Todo esto debe convivir con el uso correcto de playas.

- En verano también podría venir un Fenómeno El Niño, quizás con menos intensidad, ¿pero ya tiene un plan de contingencia para el primer semestre del 2019?

Aún tenemos que pedir más dinero para reconstruir los puentes que todavía no han sido entregados. Sobre el desborde de los ríos, descolmataremos las cuencas y pondremos protección en los muros. Lamentablemente el verano nos encuentra en una coyuntura financiera difícil.

Seguridad y espacios públicos

- ¿Utilizará alguna estrategia aplicada en Miraflores para solucionar la crisis sanitaria producto del exceso de basura en las calles de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Comas?

Tenemos buenas prácticas que pueden ser replicables en otros distritos de Lima y que no son costosas. Solo requiere voluntad política y adecuarlas a la realidad. Vamos a inculcar a la ciudadanía el reciclaje porque es mucho más eficiente no ensuciar a estar recogiendo basura. Esto tenemos que inculcar a la gente.

- ¿Eso no exime de responsabilidad a los alcaldes?

No, todo lo contrario, la responsabilidad de las autoridades tiene que estar sobre el tapete. En el caso de Villa María del Triunfo tuvieron la mala suerte que sus representantes fueron vacados. Pero eso no quita que, en cuanto al exceso de basura en las calles, hayan cometido el delito de omisión.

- En cuanto a seguridad ciudadana, ¿cuándo se realizará el primer Consejo Metropolitano que trate este punto?

El 3 de enero a las 7 de la mañana lo haremos en el distrito de San Martín de Porres y estará el ministro del Interior, Carlos Morán, quien me confirmó su presencia.

- ¿Algún proyecto conjunto con el ministro?

Trabajaremos ideas políticas para laborar con los otros 42 municipios distritales. Debemos recordar que el alcalde metropolitano no tiene injerencia en el Serenazgo de otras jurisdicciones, pero sí podemos coordinar operaciones. Aparte se va a implementar el patrullaje integrado entre serenos y policías.

- ¿En qué mes se podrán ver los primeros resultados de todo lo que promete?

Mira, cuando tienes un auto que está viejo y malogrado a veces toma un poco de trabajo para que se comience a mover.

- ¿Luis Castañeda malogró ese auto en referencia a la ciudad de Lima?

No le han dado el cuidado debido.

- ¿Le molestó que Alfredo Barnechea realice un recorrido de obras junto a Castañeda Lossio?

Eso hay que preguntárselo a él. Eso algo que no se entiende y no es claro lo que quiso decir al hacer eso.

Panamericanos 2019 y Centro de Lima también son prioridad

- ¿Considera que la gestión actual debería hacer una autocrítica sobre el rol que tuvo para los Panamericanos 2019?

Faltaron cosas, sí. Se hicieron tarde la planificación y los trabajos. Sin embargo, se está trabajando con mucha intensidad para que la sedes queden lo mejor posible.

- ¿Qué estrategias puede ejecutar la comuna de Lima para evitar que la infraestructura edificada para este evento deportivo no se pierda después?

Técnicamente la infraestructura de los Panamericanos debería estar en manos del IPD y este administrarlo correctamente para que puedan ser utilizables y que de ahí salgan los próximos campeones nacionales.

- En el caso del Centro Histórico de Lima, usted dijo que va a recuperar los murales que fueron malogrados en la administración de Luis Castañeda.

No es que haya dicho eso exactamente, sino que alguien me pregunta si pueden haber murales y yo digo que el arte de la calle es algo con lo que estoy de acuerdo, pero siempre y cuando se respeten las reglas de conservación del patrimonio histórico. No puedes poner al costado de una casona un dibujo porque tienes que respetarla. En Miraflores tenemos mucho arte callejero y esto le da color a nuestra ciudad y un toque especial. Eso también se ve en varias partes del mundo y se debe hacer en nuestra capital.

- Se lo pregunto porque el 25 de diciembre Indecopi multó a la Municipalidad de Lima con S/ 66 mil por una denuncia relacionada a los murales. ¿No es un golpe más a la caja presupuestal de Lima?

Es una rayita más (risas).

- Por eso, no vaya a ser que producto de ello la comuna de Lima reciba más multas.

Esa multa no fue por impedir que se hagan murales, sino por borrarlos. Lo artístico debe promoverse, yo soy una persona que cree en el arte de la calle.