Señor Director:

2018. Un año accidentado en diversos aspectos. En lo político, en marzo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) enfrentaba un segundo proceso de vacancia en el Congreso por sus supuestos vínculos con Odebrecht. El escándalo se inició por la difusión de videos que mostraron un supuesto intento de compra de votos para evitar la destitución de PPK, esto en diciembre de 2017. En marzo, los medios difundieron un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú que registraba supuestas transferencias de US$ 3 millones de las empresas Westfield Capital y First Capital a cuentas personales de PPK. Estas empresas, a su vez, habían recibido dinero de Odebrecht, según la UIF. Los escándalos obligaron a PPK a renunciar y fue sucedido por Martín Vizcarra. En julio, medios peruanos difundieron una serie de audios que descubrieron toda una red de intercambio de favores en la justicia peruana. Ante estos nuevos escándalos, el presidente Vizcarra presentó unas reformas constitucionales para combatir la corrupción y mejorar la labor del Congreso, que los peruanos aprobaron en un referéndum el 9 de diciembre. Vizcarra salió fortalecido. En economía, la mayoría de analistas coinciden que se mostró un avance no muy alentador respecto a otros periodos, déficit comercial por la disminución de las exportaciones, por lo que se espera que el 2019 sea auspicioso. En lo internacional, problemas políticos y económicos continuaron afectando a Venezuela, Argentina, Honduras y Nicaragua. También protestas y situaciones tensas en Francia. Se espera que el próximo año sea el inicio de un giro favorable hacia la suma de esfuerzos, tanto de autoridades como de la población, para resolver los problemas que nos afectan y generar así mejores condiciones hacia el futuro.

exon flores suaquita

dni: 41616792

Vivamos cultura y turismo

Estamos a escasos días de iniciar un nuevo año, un año con muchos proyectos, cambios para bien, oportunidades comerciales, y sobre todo en el turismo. Nuestro país tendrá la responsabilidad por primera vez en la historia del Dakar, organizar la carrera en territorio nacional, partida y llegada... Oportunidad para mostrar orgullosos nuestras riquezas, especiales de cultura, gastronomía, arqueología. De hecho las autoridades pensaron en ello. Y no solo que verlo desde un punto deportivo sino verlo integralmente, como bien dice, no veas el árbol, ve el bosque. Miles de periodistas estarán en nuestras regiones. Y como para no creerlo, el Perú, más concreto Lima, será el anfitrión de los Panamericanos 2019. Centenares de los mejores deportistas del mundo estarán en nuestro país, una oportunidad brillante para mostrarnos como una cultura de brazos abiertos. Hagamos las cosas bien, no solo el Gobierno. Vivamos la cultura, vivamos el turismo, sintamos orgullo de ser peruanos, un país con un millón de maravillas.

josé darío dueñas sánchez

dni: 08776500

Un millón de comentarios

Es increíble cómo las redes sociales tienen un poder tan grande.

Un hombre pedía un PS4 como regalo de Año Nuevo, pero su esposa le puso una condición, justificando que sería imposible. Lo que no imaginó es que la publicación de una simple mortal sin poder mediático ni nada llegaría a tener tantos likes como comentarios. La condición fue 1 millón de comentarios, y sí los logró. El nombre de la esposa que tendrá agujereado el bolsillo es Mercy Waleska Ortega.

Manuel SV

vanzs2.sp@gmail.com