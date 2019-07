Vieira sostiene que Salaverry dejaría Fuerza Popular

La situación de la bancada de Fuerza Popular no ha sido la ideal. Después de convertirse en el grupo mayoritario en el Congreso, su control disminuyó en la actualidad, mientras que se han enfrentado al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry. El congresista, quien fue vocero de la agrupación naranja, ha dado un giro que ha sido criticado por los legisladores fujimoristas.

No obstante, se ha señalado que el futuro de Salaverry estaría alejado del partido de Keiko Fujimori. El congresista no agrupado Roberto Vieira señaló este viernes a RPP que “sé que sale (Salaverry) con un buen grupo de gente, solo no se viene”.

El lunes 22 de octubre, el presidente del Congreso envió un documento a la entonces vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, presentando su “licencia temporal” de la bancada. Días después, indicó que no pensaba en renunciar al partido naranja.

El actual contexto ha mostrado a Daniel Salaverry con declaraciones distintas a las ideas que tiene la agrupación política. Los últimos casos han sido en el de la ley aprobada sobre incluir el delito de financiamiento ilícito en los partidos, así como en la orden a la Oficialía Mayor para la inscripción de nuevas bancadas.

Por ello, Vieira señaló que “creo que Daniel ya marcó su camino y ya no está al lado de Fuerza Popular, no porque no quisiera, creo que ellos no supieron valorarlo ni respaldarlo en los momentos que lo solicitaba”.

No obstante, allegados a Daniel Salaverry han señalado a La República que el congresista “solo ha pedido licencia a la bancada”, negando que vaya a renunciar al partido fujimorista. Asimismo, recordaron que él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la mencionada organización política, en el que es secretario nacional del grupo parlamentario, por lo que una posible renuncia del presidente legislativo estaría descartada.