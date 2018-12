Resolución para ratificar a fiscales Castro y Sánchez ya estaría firmada

Las fiscales a cargo de la investigación a 'Los Cuellos Blancos del Puerto', Sandra Castro y Rocío Sánchez, serían ratificadas este lunes. Según el coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, la resolución ya "está firmada".

"Yo tuve la preocupación a primera hora y he conversado con el secretario general del Ministerio Público, el doctor Aldo León, para preguntarle por qué no se ha publicado la resolución donde se amplía las designaciones de los fiscales del Callao, de Ventanilla, los fiscales adjuntos superiores de Lima", dijo a El Comercio.

En ese sentido, confirmó que -según lo que le informó el secretario general de la Fiscalía- no se publicó esta resolución por motivo de espacio en la resolución del Diario El Peruano, pero, como último día de plazo, el 31 se hará efectivo.

"Lo que me ha expresado es que esa resolución ya está firmada por el señor fiscal de la Nación, pero por un tema de espacio no fue publicada hoy en El Peruano y que será publicada el día lunes", señaló.

"Esperemos al día lunes. Yo no me voy a preocupar todavía. Me voy a preocupar si no lo publican el lunes. Esperemos ese día", agregó Jorge Chávez Cotrina.

Hasta el momento también están pendientes las resoluciones para ratificar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ambos llevan a cabo la investigación a políticos por el caso Odebrecht.