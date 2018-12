Juan Sheput: "Etiqueta de oficialista debe tenerla otro partido" [VIDEO]

El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, se pronunció acerca del partido que integra y su opinión sobre el hecho de llamarse 'oficialismo' en relación con otras bancadas que tienen cercanía con el Ejecutivo.

En este sentido, el parlamentario indicó en Canal N que "me gustaría ser más independiente (...) Creo que la etiqueta de oficialista debería tenerla otro partido u otra bancada, por ejemplo, la Bancada Liberal, Nuevo Perú o el Frente Amplio (...)".

Entre las razones de su declaración destacó que "se reúnen con algunos ministros (...) y que son los 'neo-oficialistas en todo caso o en camino a hacerlo", de forma contraria a como debería ser con Peruanos por el Kambio.

"No soy de los que piensa que debemos seguir cargando la cruz del oficialismo y luego no tener ningún tipo de coordinación", destacó. También reclamó que no exista una buena coordinación con el partido PpK por parte del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

"Al presidente Martín Vizcarra lo conozco desde la campaña política del 2016 y luego hablaremos sobre el tema de los aportes", agregó Sheput, recalcando, sin embargo, que en el ámbito político "no existe ni coordinación, ni ningún tipo de acercamiento o cosa por el estilo".

Cabe precisar que el último viernes se difundió en El Comercio que cinco personas desmintieron haber aportado a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y que el monto total ascendía los 161 mil soles. Al respecto, Sheput solo indicó que los dirigentes del partido estaban preparando documentos para defenderse y que "hay total disposición a colaborar con las investigaciones".