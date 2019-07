Luz Salgado: "Me extraña la actitud de Daniel Salaverry" [VIDEO]

La distribución de grupos parlamentarios en el Congreso se ha modificado sustancialmente luego de que Daniel Salaverry autorizara la conformación de nuevas bancadas en acatamiento del fallo del TC que dispone la "libertad de conciencia" de los legisladores.

De esta forma, la congresista fujimorista, Luz Salgado, a través de RPP, destacó que "me extraña la actitud de Daniel Salaverry" puesto que, en los últimos meses se desligó de Fuerza Popular para aprobar medidas que contribuyen al país y restan poder al partido de Keiko Fujimori.

En cuanto a las críticas que hicieron tanto ella como Carlos Tubino luego de que la sesión del Consejo Directivo no sometiera al voto llevar el fallo del TC a la Comisión de Constitución, Salgado destacó que "lo que le pedía a Salaverry era que ponga orden porque no dejaban hablar a Miguel Torres, lamentablemente apagó el micrófono".

Además, indicó que "no hay ningún pedido ni solicitud para que él se le sancione y que Daniel Salaverry "Está dentro del partido a menos que él decida retirarse", comentó, descartando que exista la posibilidad de retirarlo de la organización política.

No obstante, la fujimorista si afirmó que "me han informado que han llegado cartas de su región, pero que un congresista pida una sanción, no he tenido conocimiento". Cabe precisar que Gino Costa mencionó que, según Milagros Takayama, el partido piensa citar a Salaverry en la Comisión de Ética.

Acerca de la posibilidad de renuncia de algunos congresistas de Fuerza Popular, Salgado destacó que "estos rumores vienen desde hace mucho tiempo, cada uno está en libertad de decidir lo que crea más conveniente".