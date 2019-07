Abel Concha: “Sí, le dije al alcalde que llamaríamos al Chapulín Colorado para ayudarlo”

Horas antes de la captura del fiscal superior Abel Concha Calla, La República sostuvo un encuentro con él en su despacho del jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima. Quería ofrecer su versión sobre la acusación que formuló en su contra el fiscal Juan Carrasco Millones, quien le atribuyó vinculación con la mafia de 'Los Temerarios del Crimen'.

Según el fiscal Carrasco, el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel declaró que Concha le cobró 80 mil soles para que lo ayudara a archivar una investigación en su contra.

El intermediario entre Cornejo y Concha fue el exalcalde de Olmos Willy Serrato Puse, de acuerdo con la manifestación de Cornejo.

Nervioso, exaltado, inquieto, Concha aceptó que conocía tanto a Cornejo como a Serrato, pero negó haber cobrado un solo centavo al exalcalde de Chiclayo.

Afirmó, en cambio, que Serrato usó su nombre para obtener dinero de Cornejo.

“Willy Serrato es una persona que por donde pasa, los policías, jueces, fiscales... todo el mundo lo saluda. Es una persona querida y amada. En una ocasión, al poco tiempo de llegar a Chiclayo, lo conocí en una reunión y me dijo: 'Abel, me han dicho que eres un gran juez y es lo que necesitamos en Chiclayo. Tú vas a ser grande, yo tengo mi bola mágica'. Es un tipo chamullador (fanfarrón) que se ganó mi amistad. Nos veíamos a veces y teníamos amigos en común. Cuando me nombraron juez en Lima se vino a saludarme y me recordó lo que había dicho", relató el fiscal Concha.

Síganme los malos

A partir de la confesión del exalcalde Cornejo, el fiscal Carrasco le imputa a Concha pertenecer a la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen'. Carrasco sostiene que los 80 mil soles eran para que Concha desactivara la investigación por corrupción contra él.

Cornejo le dio el dinero a Serrato y este supuestamente se lo entregó a Concha, quien admitió haber contactado con ambos personajes.

"Un día de octubre (de este año) se apareció aquí (Willy Serrato, en la Fiscalía) de la nada con el exalcalde David Cornejo. Yo entendí que era el alcalde de Chiclayo porque Willy Serrato era asesor de muchos alcaldes en Chiclayo. Yo vi a un alcalde todo humilde con su chompita y sus canas y que me hablaba de la palabra de Dios, de la corrupción y de sus obras. Dijo que había sido el único alcalde que no usó un sol del Estado sino que todo lo consiguió por cooperación internacional. Se jactaba de ser el único alcalde que en cuatro años no tenía una sola denuncia. Yo lo felicitaba y le decía que era un honor conocerlo. No me pidió absolutamente nada. Me dijo que la corrupción quería hacerle daño. Yo le dije que no le hiciera caso a la corrupción, que estaba orgulloso de ser su amigo y que avanzara", narró Concha a La República.

La detención del fiscal superior Concha Calla se produjo luego de que dos colaboradores eficaces confirmaron la versión del exalcalde de Chiclayo sobre el presunto pago de un soborno de 80 mil soles a cambio de tumbarse la investigación fiscal.

Concha reconoció a este diario que mantuvo relaciones amicales con Cornejo y Serrato.

Ambos se encuentran presos y son acusados de formar parte de la organización ‘Los Temerarios del Crimen’.

"Yo he viajado a Chiclayo porque Willy (Serrato) me invitó. Fui con un amigo y mi hijo. Serrato nos recogió del aeropuerto y nos llevó a comer. Luego dijo que el alcalde me quería saludar y yo le dije 'es un honor' y fuimos a su oficina. Al alcalde lo noté raro porque comenzó a venderse con lo mismo que dijo en Lima, que era un alcalde excelente que no necesitaba robar, pero que la oposición le presentaba denuncias falsas. Yo le insistí en que no tuviera miedo y que continuara con su labor", explicó Concha.

Según la declaración del exalcalde Cornejo, en la reunión en su despacho este le pidió ayuda a Concha para resolver su caso en la fiscalía, a lo que el fiscal le respondió: "Yo soy tu Chapulín Colorado y no te va a pasar absolutamente nada".

La versión de Concha varía un poco: "Sí, ahí cometí el error de decirle a David Cornejo: 'Llamaremos al Chapulín Colorado para que lo defienda, señor alcalde. ¿Quién le va hacer daño a usted? Confíe en Dios'. Yo no le dije: 'Yo soy tu Chapulín Colorado'”, relató Concha a este diario.

Sin embargo, Concha lo atribuyó toda la responsabilidad a su amigo Serrato.

"Desde enero de este año, Willy Serrato ha estado engañando a Cornejo diciéndole que conoce a mucha gente en Lima y le ha estado sacando plata. Hasta que el alcalde le ha dicho quién era ese famoso fiscal del crimen organizado que lo estaba protegiendo. Y él tuvo la maldita idea de decir que era yo y me lo presentó", dijo Concha.

Pero esta versión de Concha ha sido desmentida por dos colaboradores eficaces.

El chat

- En su defensa, Abel Concha mostró a La República el chat que intercambió con Willy Serrato Puse, en el que le reclamaba por haberlo relacionado con el caso de corrupción del exalcalde David Cornejo (ver imagen).

- De acuerdo con Concha, Serrato se comprometió a aclarar la presunta implicación del fiscal superior.

- Según las respuestas de Serrato por chat a Abel Concha, este le escribió: "Yo por ti mato, amigo".