En la edición del jueves 27 de diciembre de nuestro diario, se utilizó un término incorrecto para denominar al estadio Alejandro Villanueva, sede del club Alianza Lima.

Desde el equipo de redacción de La República extendemos las disculpas a todos los aficionados y simpatizantes aliancistas que se pudieron sentir ofendidos con la publicación, la cual –como repetimos– no representa el sentir de los republicanos. Asimismo, es preciso indicar que la empresa ha tomado las medidas correspondientes, siendo sancionada la persona responsable de la publicación.

Aprovechamos esta oportunidad para enviar un mensaje de lucha contra la violencia alrededor del fútbol, uno de los grandes retos del mundo del deporte.

Estímulo a Renata Flores

Señor Director:

Felicito al Ministerio de Cultura (MINCUL), que comenzó con buen pie el fructífero camino que se trazó para revalorar las variadas expresiones culturales que nos identifican como país.

Una de las actividades del MINCUL, del último 11 de diciembre, fue la “Ceremonia de premiación, Estímulos Económicos para la Cultura 2018”, en la que reconocieron a muchos ganadores de las diversas expresiones culturales.

Una de las ganadoras del área “Artes escénicas, artes visuales y la música” fue la joven cantante ayacuchana Renata Flores Rivera, quien a sus 17 años cumple importantes actividades para la revaloración de nuestro ancestral idioma: el quechua, interpretando temas modernos traducidos al quechua con su peculiar estilo, como el popular tema de Michael Jackson “The way you make me feel”, que a la fecha tiene más de 4 millones de seguidores en las redes sociales.

Renata Flores es miembro de la Asociación Cultural Surca, en Ayacucho y uno de sus proyectos, “Pitaq kani” (¿Quién soy?), busca revalorar las expresiones culturales nativas, especialmente el quechua, “que la gente no lo habla por miedo a que lo discriminen”. Tiene un importante compromiso para ampliar su trabajo a partir del 2019 en el país. ¡Felicitaciones y sigue adelante, Renata! Agradezco, señor Director, su valioso apoyo a nuestra cultura.

Tantas veces Keiko

Señor Director:

Cada vez que Keiko Fujimori se siente desconcertada y angustiada por su creciente desaprobación, sale para mostrarse arrepentida y sosegada, para ofrecer reconciliación, cambio de actitud, diálogo y concertación, por el bien del país. Pero entonces también se desconciertan sus feroces combatientes, porque para ellos resulta prácticamente imposible dialogar alturadamente y concertar. Algunos hacen su mejor esfuerzo, pero al poco tiempo se dan cuenta de que ya no pueden, y caen nuevamente a lo suyo, como por la ley de gravedad. Y como simultáneamente Keiko va sintiendo lo mismo, entonces la consigna de volver a guerrear es tácita. Este ciclo ya se dio varias veces.

Blindado por el Congreso

Señor Director

El fiscal Pedro Chávarry sigue en el cargo gracias al Congreso que lo sigue blindando y no levanta su inmunidad para ser investigado. Es cuestionado y denunciado por la forma como fue elegido Fiscal de la Nación. La corrupción lo puso allí para hacerse favores legales.

