El año económico

La economía peruana cerrará el año 2018 con un crecimiento ubicado alrededor del 4%, no tan lejos del 4.2% proyectado inicialmente por el Banco Central de Reserva (BCR), un estimado que el mismo BCR redujo en marzo para colocarlo en el 4%, bajo la presunción de que la inversión privada subiría, al igual que la inversión pública debido a la reconstrucción del norte y las obras de los Juegos Panamericanos. En los primeros balances del año que acaba, no se esperaba un aumento de la demanda y en cambio sí que crezca el consumo privado.

Pese a los números que se han movido contra los pronósticos, la economía peruana creció 3.2% en el primer trimestre, 5.4% en el segundo trimestre y 2.4% en el tercero. El estimado del instituto emisor es de 4.9% el cuarto trimestre a partir de la recuperación de la inversión pública –que cayó fuertemente en el tercer trimestre– y el ligero incremento de la inversión privada después de una caída sostenida de 14 meses seguidos.

En relación a los sectores, las novedades fueron la caída de los primarios, especialmente Minería, y las bajas evoluciones de Construcción y Manufactura.

No obstante, la noticia del año debería ser la resistencia de nuestra economía a las predicciones e incidencias externas y externas. La disputa entre China y EEUU no ha tenido un efecto directo en los números globales, incluyendo el tipo de cambio, aunque no se ha producido la comentada gran desaceleración china que podría llevarse hasta un punto de nuestro PBI.

El país no ha experimentado salida de capitales, ni por razones internas o externas. En lo interno, los agentes económicos no se han retraído contra los pronósticos que indicaban que el llamado ruido político iba a ahuyentar la inversión. Eventos como la participación del Perú en el Mundial Rusia 2018 y la ordenada sucesión presidencial de Pedro Pablo Kuczynski a Martín Vizcarra –también contra los malos augurios– terminaron fortaleciendo las tendencias de una normalización de la economía.

No obstante, si bien es cierto que la turbulencia política que afectó por lo menos dos tercios del año no asustó a los mercados, es también cierto que provocó un desempeño inercial que un balance riguroso podría calificar fácilmente de mediano, en la medida que el país dejó pasar oportunidades para reactivar con más fuerza la inversión privada y lanzar algunos proyectos que luego de algunos meses de operaciones habrían reportado movimiento en positivo. La falta del impulso al empleo y a otras políticas productivas que impidieron un crecimiento mayor va a cuenta de la crisis política que impidió que el país se concentre en otras áreas, a lo que sumaron descoordinaciones, como con el exministro David Tuesta, o decisiones populistas del Congreso.

De cara al año 2019, es urgente que se preste atención a la inversión pública y al empleo, y que se concrete el lanzamiento o viabilidad de los proyectos a los que se ha referido recientemente el presidente Martín Vizcarra. Los impulsos externos son menos auspiciosos que el año que termina.