Un fiasco de concesión

Pedro Morales Mansilla, excongresista Acción Popular.

La concesión por 20 años con horizonte a 60 –con adendas ya va por 40- del Ferrocarril Central a Ferrovías Central Andino ha resultado un fiasco. Transcurridos 19 años desde el 20/09/1999 en que asume el compromiso de rehabilitar y mantener la vía, estaciones y material rodante en condiciones que garanticen una óptima operatividad de los servicios de transporte ferroviario –carga y pasajeros- y vencido el plazo el 20/09/2004 no ha cumplido, pese a que el Estado no recibió un real al “cierre de la operación”. Este incumplimiento motiva la caducidad del contrato y si tenemos en cuenta que la Carretera Central ha colapsado y el FFCC solo sirve para el transporte de carga de minerales y de vez en cuando para “turismo”, cabe preguntar ¿por qué los gobiernos, incluido el actual que pregona luchar contra la corrupción e impunidad, temen evaluar el costo-beneficio y cumplimiento de cláusulas, para sustentar su cancelación o por lo menos una renegociación?

Debe ser para las mayorías

Jorge A. Zelaya Alva, experto en asuntos ferroviarios.

¿Vamos a esperar más muertes en la Carretera Central? Esta vía de comunicación es una de las más peligrosas del Perú y seguimos con la misma historia de siempre. La Carretera Central ya no da para más. Esperemos que con el cambio de autoridades regionales y ediles se haga causa común y, por la fuerza, recuperar el Ferrocarril Central para las grandes mayorías. No puede ser posible que, desde hace más de 19 años, el ferrocarril siga siendo un elefante blanco y solo esté explotado al 25%, gracias a una concesión maliciosa del fujimorismo de 1999. Mientras seguimos esperando el cuento de las vías alternas o el ensanchamiento de la Carretera Central, el ferrocarril debe estar operativo para el servicio de pasajeros. Si el monopolio del Ferrocarril Central no desea dar el servicio de pasajeros, es hora de poner coto a ese lesivo contrato de concesión y, por último, licitar la ruta a otras empresas que sí desean brindar servicios de carga y de pasajeros a la vez.