"A ningún fiscal del Equipo Especial se le ha impuesto sanción"

El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Luís Germaná Matta, informó el avance de los procesos disciplinarios seguidos contra del fiscal José Domingo Pérez. Asegura que cada uno de las quejas e investigaciones se resuelven de manera independiente.

¿Cuántos procesos disciplinarios tiene el fiscal José Domingo Pérez y cuántos se han resuelto?

Me han dicho que son cerca de 18, ente ellos existen procedimientos disciplinarios, investigaciones preliminares y en su momento existieron denuncias por la presunta comisión de delitos. El tema de las denuncias hace aproximadamente dos meses esta oficina desconcentrada de Lima ya perdió competencia. La junta de fiscales supremos determinó que la competencia en temas de delitos, ya sea de jueces o fiscales, pase al sistema anticorrupción.

¿Pero llegaron a atender alguna denuncia contra el fiscal Pérez?

En su momento, por ejemplo, se le había denunciado por un supuesto cobro ilegal. Denuncia que se tramitó y se archivó.

¿Y en el caso de los procesos disciplinarios?

En el caso de procesos disciplinarios debe tener cuatro o cinco y hay algunas investigaciones preliminares, la mayor parte de ellas ya están archivadas. Hay otras que incluso han sido denegadas de plano. Por ejemplo, un ciudadano presentó una queja aduciendo que el fiscal Pérez podría tener algún tipo de alteración psicológica. Esa fue rechaza de plano, ni siquiera se le dio trámite. Nuestro reglamento nos da la posibilidad de rechazar quejas pero también de abrir investigación cuando hay algún elemento o algún indicio que amerite una investigación.

¿Muchas de estas denuncias no tienen sustento?

Por mesa de parte llegan innumerables quejas y no solamente contra el fiscal José Domingo Pérez. Pero como ya lo dije, el fiscal Pérez no es el fiscal más quejado del distrito de Lima. Hay fiscales que tienen hasta 40 quejas y hay que tramitar esas quejas.

La ciudadanía tiene la percepción que este despacho es utilizado para buscar intimidar al doctor Domingo Pérez por las investigaciones complejas que viene realizando. ¿Que dice usted al respecto?

Yo estoy a cargo de esta oficina desde el primero de marzo de este año, son casi 10 meses y en todos estos 10 meses puedo afirmar que no he recibido presión de ningún tipo, ni interna ni externa. Trabajamos con absoluta independencia, con absoluta objetividad, independientemente si se trata de un fiscal mediático. No podemos hacer distingo de ninguna manera.

¿Los otros fiscales que pertenecen al equipo especial también han recibido alguna queja?

Sí, el doctor Germán Juarez Atoche tiene algunos procesos disciplinarios, algunos que venían del anterior equipo especial y que de igual manera hemos resueltos. Que yo recuerde ni al fiscal Juarez Atoche ni al fiscal José Domingo Pérez se les ha impuesto alguna sanción.

¿Cuáles son las sanciones?

Nuestra ley de la carrera fiscal y nuestro reglamento de la fiscalía suprema de control interno contempla cuatro sanciones: desde la más leve que es la amonestación, de ahí la multa, la suspensión y luego la destitución. Pero para cada uno existe criterios de razonabilidad, de proporcionalidad. En el caso de la destitución no la imponemos nosotros. Hacemos un informe y la sanción de destitución no le corresponde ni siquiera al Ministerio Público sino al Consejo Nacional de la Magistratura.

A pesar que se declaró infundada la queja contra el doctor José Domingo Pérez, realizó una serie de indicaciones. ¿Qué es exactamente lo que se le indica para no interpretar que interfiere con la labor del fiscal?

Existe casos donde si bien las quejas son declaradas infundadas, también es atribución nuestra hacer algún tipo de recomendación como se ha hecho recientemente en el caso del doctor José Domingo Pérez donde esta oficina de control consideró necesaria hacer algunas recomendaciones que son básicamente las que están contempladas en el código de ética de Ministerio Público que señala las normas básicas de respeto, de discreción, buen trato, al respeto por las jerarquías, al principio de autoridad, a la discrecionalidad en algunos temas, etc. Son normas que debemos tenerlas siempre presente todos los fiscales sin distinción alguna.