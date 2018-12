Investigación a la mafia de ‘Los Cuellos Blancos’ corre peligro

La investigación a la mafia de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que realizan las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro podría quedar paralizada debido a que las plazas que tienen ambas vencen el 31 de diciembre, en apenas tres días.

Hasta el momento, el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, no las ratifica en sus cargos.

Así lo advirtió Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, quien pidió al Ministerio Público que se pronuncie ratificando a las fiscales, pues de lo contrario se truncará la investigación de uno de los más grandes casos de corrupción que alcanza a magistrados, alcaldes, exmiembros del CNM y empresarios que se organizaron para delinquir.

Explicó que si el fiscal de la Nación no ratifica a Sánchez y Castro, desde el 1º de enero del 2019, ellas ya no podrán seguir con la investigación y volverán a sus actividades habituales, lo que significaría un duro golpe a la lucha contra la corrupción.

Távara recordó que muchos de los audios que han aparecido son parte de las investigaciones de este caso, por lo que “demandamos que el Ministerio Público tome la decisión de renovar este encargo que se hizo a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro para que continúen con las investigaciones que todavía están en camino”.

Advirtió que aún hay muchos audios que no han terminado de escucharse y, por eso, no debe truncarse la investigación. “En este momento hacer un cambio no es lo más prudente”, añadió.

Por su parte, el presidente de Proética, Walter Albán, manifestó que el fiscal Chávarry no debe tomar decisiones en el equipo que investiga a 'Los Cuellos Blancos' sino derivar el caso al fiscal supremo Pablo Sánchez, porque "es parte interesada y no debe escoger a los fiscales que van ver este caso, en el que está comprometido".

Si esta investigación va a estar en manos de Chávarry –prosiguió Albán– "es como si un procesado tuviera la posibilidad de escoger al fiscal y al juez que van a ver su caso; esto es inaceptable".

Albán sostuvo que esto pasa en el Ministerio Público por la presencia de una persona (Chávarry) que no debería estar al frente, pero se mantiene porque el Congreso no ha tomado una medida. "Él mismo hace todo lo que sea por entornillarse en el puesto", añadió.

Sostuvo que ante la posibilidad de que se afecte el trabajo de las fiscales que investigan a los miembros de la organización de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', lo único que queda es recurrir a la demanda ciudadana.

"En la exigencia popular debe estar la permanencia de estas dos fiscales que han demostrado actuar con independencia y coraje", declaró.

En caso contrario, si fueran dejadas de lado, considero que hay el serio riesgo de que no se llegue a la verdad en el caso de 'Los Cuellos Blancos' y los que están involucrados podrían salir bien librados.

Sobre este hecho también se pronunció el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú). A través de su cuenta de Twitter dijo que se debe garantizar la permanencia de las fiscales.

"El 2018, el destape de la corrupción en el sistema de justicia fue posible gracias al trabajo eficiente de fiscales como Sandra Castro y Rocío Sánchez. El 2019 su continuidad debe garantizarse, no permitamos su remoción", anotó.

Habla la fiscal

En diálogo con La República, la fiscal contra el crimen organizado, Rocío Sánchez, manifestó que la Fiscalía Transitoria se creó el 2017. Su plaza era hasta diciembre de ese año, pero trabajaron el 2018 con normalidad y esperan hacerlo también en el 2019.

Añadió que la continuidad del trabajo dependerá del presupuesto que se asigne para llevar a cabo las diligencias necesarias.

"Pero es un tema que le compete al fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías de crimen organizado. Hasta el momento seguimos trabajando con normalidad. No manejamos el tema del presupuesto y estamos a la expectativa", declaró.

Aseguró que si es que no les renuevan la confianza o no hay presupuesto para continuar con la investigación tendrán que volver a su trabajo en la Fiscalía del Callao. En ese escenario, dijo no saber qué decisión se tomaría sobre 'Los Cuellos Blancos'.

La fiscal Sandra Castro solo dijo que la ampliación del tiempo de permanencia en la Fiscalía de Crimen Organizado depende del fiscal de la Nación.

En tanto, ambas continúan concentradas en este caso que tiene una dimensión compleja por la cantidad de personajes involucrados. Ellas conocen muy bien el asunto. Se teme que el ingreso de nuevos fiscales haga que este caso emblemático se pierda.