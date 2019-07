Sin pago de aguinaldo

Señor Director:

El problema de todos los años, para los policías jubilados, pertenecientes a la Caja Militar Policial. Estamos 27 de diciembre (ayer) y hasta la fecha no se nos ha abonado el concepto de aguinaldo por Navidad. En la caja de pensiones nos informan que la Dirección de Economía de la Policía no hace el depósito hasta el día de hoy. No me explico por qué sigue latente este problema, si es un dinero que ya está presupuestado para tal fin. Pregunto: ¿Quién es el responsable de esta anomalía? A pesar de es casi una miseria, no se nos paga en la fecha señalada.

manuel gallardo díaz

dni: 43224564

Flexibilización laboral

Señor Director:

En los últimos días se habla de flexibilizar algunos derechos laborales y, más puntualmente, las vacaciones de los trabajadores. El encargado de estos anuncios fue Carlos Oliva, Ministro de Economía y Finanzas, y se supone que cuenta con la anuencia del presidente Martín Vizcarra, y estaría orientado a beneficiar a las grandes empresas, porque las Pymes están de régimen especial. Mal haría Vizcarra de ir en contra de los derechos de los trabajadores, como ya alguien dijo, que después del referéndum del 9 diciembre, Vizcarra estaba en la cima de la popularidad. De ahí solo quedaba cuesta abajo. Entonces el presidente debe tratar con mucho cuidado, criterio serio y justo las cosas que afecten los derechos de los trabajadores y no enemistarse con ellos por quedar bien con los empresarios. La competitividad no se puede estar cargando todo el tiempo sobre las espaldas de los trabajadores, debe buscarse en la productividad mediante la innovación, la modernización de la gestión de producción y organizacional, y en estos temas las grandes empresas están al día.

antonio sordómez m.

dni: 07200136

Carta a los funcionarios

Señor Director.

Un país que no valora su propia cultura vive en el limbo y es presa fácil de la alienación cultural por su tendencia a imitar burdamente las diversas expresiones foráneas que invaden su territorio. Algo de eso viene sucediendo en nuestro país y es creciente en jóvenes y adultos la adopción de costumbres foráneas como los tatuajes, peinados, adornos y la ‘moda’ en el vestir. Este comportamiento es creciente y se debe también porque los padres y los maestros no cumplen la tarea formativa de sus hijos y alumnos mediante los valores axiológicos como el respeto a sí mismo, la responsabilidad y la práctica de las buenas costumbres, para evitar el exhibicionismo alienante que a nada bueno conduce. Lamentablemente, la televisión influye también de modo negativo en los jóvenes, con programas de espectáculos, por demás ostentosos, donde las mujeres se exhiben semidesnudas sin ningún recato, que desdice el noble propósito que tiene la televisión, como los demás medios periodísticos, de educar, culturizar, informar y entretener sanamente.

sixto eduardo canchanya

dni: 09319630

Favores judiciales

Señor Director:

Es indignante cómo el fiscal de La Nación procede con la anuencia del Congreso fujiaprista. Me pregunto: ¿Cuánto sabe de los favores judiciales a los congresistas fujiapristas como para que estos lo hayan elegido fiscal y sigan blindándolo?

rolando pingo flores

dni: 06142028