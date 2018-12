“Un fiscal no puede ser aliado de quienes están sometidos a investigación”

La denuncia de José Domingo Pérez al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, marca un precedente en la historia del Ministerio Público, al ser la primera vez que la cabeza de esta institución es denunciada por otro fiscal. Además se da en un contexto donde el ente fiscalizador (Consejo Nacional de la Magistratura) no está en funcionamiento.

Al no estar en funcionamiento el CNM, el fiscal de la Nación tiene la potestad de investigar a fiscales supremos, pero evidentemente no puede investigarse él mismo. ¿Qué corresponde?

Eso es lo problemático del caso ahora. Chávarry tendría que inhibirse y pasar la denuncia al fiscal llamado por ley, que sería Pablo Sánchez, por ser el fiscal supremo con mayor antigüedad.

Pero ¿va a inhibirse? Él ya tiene otra denuncia por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" y no se ha apartado.

Así es. El fiscal Sánchez no puede investigarlo mientras ello no ocurra. Pedro Chávarry, al parecer, no admite ser denunciado y en consecuencia investigado. La única posibilidad sería que el Congreso asuma la investigación por medio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que sean los miembros de ese grupo que se pronuncien con respecto a la denuncia

¿Es su estrategia?

Claro, para no ser investigado, porque en el Congreso no lo están investigando. Las denuncias las tienen haciendo cola desde hace tiempo. Indudablemente, (Chávarry) debe pensar que esa denuncia va a continuar haciendo cola como las anteriores. Mientras ello ocurra, él sigue actuando sin ningún problema.

En términos generales, ¿El fiscal de la Nación puede solicitar informes sobre los procesos?

Tiene atribuciones en el ámbito administrativo, pero no en las investigaciones.

En este caso particular, la colaboración eficaz le da otro giro, ¿cierto?

Exacto. En este caso hay un trámite de colaboración eficaz que, por mandato del código, es un trámite reservado en el que hay 'sujetos legitimados': el fiscal encargado del caso y el procurador público son los que están interviniendo en el trámite de colaboración eficaz y, en tanto ese trámite no sea aprobado judicialmente, sigue siendo reservado. El fiscal de la Nación no tiene atribución para pedir informes sobre ese caso.

Entonces, ¿hay entorpecimiento de la investigación?

La insistencia en querer conocer estos aspectos demuestran que hay un ánimo de entorpecer las investigaciones. Mucho más cuando es público y notorio que miembros de Fuerza Popular sostienen que el fiscal goza de respaldo. Han dicho, por medio de sus comunicaciones, que la permanencia del fiscal de la Nación es una garantía para ellos. Un fiscal no puede ser aliado de quienes están sometidos a investigación.

¿Qué pasa si no se tramita la denuncia?

Él puede no tramitarla pero no le hace bien ni a él ni a la institución (Ministerio Público). La denuncia ya es grave porque se está diciendo que él está obstaculizando las investigaciones con el propósito de sustraer a las personas investigadas y con el propósito de destruir los elementos probatorios que son los que incriminan.

La defensa del fiscal Chávarry ha considerado que los motivos de la denuncia son 'subjetivos.' ¿Qué opina?

El fiscal (José Domingo Pérez) ha hecho la denuncia porque tiene fundamentos. No es la mejor defensa decir que son cuestiones subjetivas. Eso mismo se ha dicho públicamente en el caso de la señora Fujimori cuando se debatía su prisión preventiva.❧