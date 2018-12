Alejandra Aramayo: “Un presidente de cualquier otra bancada nos trataría mejor”

La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo se sumó a las críticas contra Daniel Salaverry. Para la representante de Arequipa, el presidente del Congreso "ha venido golpeando la institución innecesariamente". En ese sentido, señaló que eso no ocurriría con otro presidente del legislativo.

“Yo creo que cualquier otro presidente de cualquier otra bancada nos trataría mejor. Con mayor justicia y con mayor equidad. De cualquier lado, de las bancadas que han creado, de la izquierda; cualquier persona hoy daría un trato más justo a Fuerza Popular”, dijo Alejandra Aramayo en entrevista en canal N.

La congresista Aramayo reveló que su participación dentro de Fuerza Popular ahora será más resaltante, ya que hasta el momento se ha considerado "una congresista más". También dijo que no está en sus planes abandonar la bancada, ya que se siente agradecida por la oportunidad que le dieron para llegar al parlamento.

"Haciendo una autocrítica yo no siento que mi voz trascienda y por eso tengo que hablar por mí. No quiero ser ninguneada [...] En mi caso, voy a votar como creo que se tiene que votar, voy a decir lo que creo que se tiene que decir, porque no podemos esperar. Voy a ser más protestante dentro de Fuerza Popular", agregó.