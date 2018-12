Juez responde cuándo se resolverá apelación de Keiko Fujimori [VIDEO]

La resolución de apelación de Keiko Fujimori contra los 36 meses de prisión preventiva ha desatado gran expectativa en la población. Por ello, el titular de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, Octavio Sahuanay, se pronunció sobre el caso.

Según explicó el magistrado, no se puede establecer una fecha debido a la cantidad de puntos que necesitan analizar.

“Una vez que el colegiado tenga todos los puntos emitirá la resolución. No todos los días estamos dedicándonos a esto, hay otros casos que ya vencieron y que tenemos que resolver”, explicó.

Además, el juez indicó que es necesario tomar en cuenta los días de las audiencias para tener una idea de los elementos que tienen que estudiar.

“Resolver el caso de la apelación de la señora Keiko Fujimori y todos los otros investigados, ustedes saben cuántas horas a durado las audiencias de primera instancia, en teoría nosotros tenemos que formarnos una idea del hecho, tener que escuchar, mirar los audios, entonces ustedes se darán cuenta del tiempo”, explicó.

Asimismo, Octavio Sahuanay recalcó que la Segunda Sala de Apelaciones Nacional cuenta con una gran carga procesal y que por lo tanto no se pueden fijar plazos.

“Aquí tenemos la agenda del mes, no hay un solo día que no tengamos audiencias como esta, ni un solo día, está copada [la agenda]. Por eso es que el colegiado optó por la realizar la audiencia el día sábado, porque si no lo hacíamos ese sábado tendríamos que pasarlo para el próximo año, la audiencia de la prisión preventiva”, indicó.