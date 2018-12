Oviedo se defiende: "Jamás participé en hechos delictivos, nunca, nunca" [VIDEO]

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, participó en la audiencia de apelación a la orden de 18 meses de prisión preventiva, por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

La sesión se realizó en la Sala de Apelaciones de Lambayeque, a cargo de la jueza Ana Sales, este jueves, y Edwin Oviedo participó a través de una videoconferencia, desde el penal Picsi.

Edwin Oviedo dio sus descargos ante la Sala del Poder Judicial y rechazó todos los cargos en su contra, alegando que lo único que ha hecho toda su vida es “trabajar”, en referencia a la acusación de los asesinatos de dos dirigentes de la azucarera de Tumán.

"Jamás en mi vida le he hecho daño a una persona y, mucho menos, yo podría mandar a semejante hecho tan grave el de asesinar y de lo cual me están acusando injustamente. Soy una persona de fe y lo único que ha hecho es trabajar y trabajar en el ámbito empresarial y el ámbito deportivo”, expresó Edwin Oviedo.

“En cada responsabilidad que he asumido señores magistrados, siempre lo he hecho con transparencia, dedicación y siempre lo he hecho honestamente, correctamente como me enseñaron mis padres que hoy están en el cielo”, añadió.

Finalmente, Edwin Oviedo instó a los magistrados a evaluar su caso con rigurosidad, resaltando que es inocente.

“Señores magistrados, yo les ruego, les pido que analicen bien y decidan conforme a ley, porque yo soy consciente, señor magistrado, que jamás participé en estos hechos delictivos, nunca, nunca", sostuvo.

El empresario azucarero y expresidente de la FPF, Edwin Oviedo Picchotito, tiene orden de prisión preventiva por presuntamente ser integrante de la organización criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’.