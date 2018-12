Beteta: “Qué pecado hemos cometido para que un enemigo dirija el Congreso”

Las decisiones de Daniel Salaverry continúan generando incomodidades en la bancada de Fuerza Popular. La congresista Karina Beteta arremetió contra el presidente del Congreso y afirmó que se arrepiente de haber votado por él.

"Tengo que hacer una autocrítica. Creo que me equivoqué en haberle dado un voto para que hoy sea presidente del Congreso", indicó en Canal N.

Karina Beteta aseguró que fue un error no apoyar la candidatura de su colega Cecilia Chacón. Además, indicó catalogó como un “enemigo” a Daniel Salaverry. "Qué pecado hemos cometido por haber elegido a un enemigo para que pueda dirigir un poder tan importante como es el Congreso", añadió.

"Todo aquel que ataca a Fuerza Popular se convierte hoy en héroe, no importa sus pasados, no importa si mintieron en su hoja de vida, no importa si violaron, no importa si violentaron a alguna mujer, no importa absolutamente nada", precisó.

Además, la congresista Karina Beteta acusó a Daniel Salaverry de maltratar a un congresista de Fuerza Popular, en este caso Luz Salgado.

"La última sesión en el Consejo Directivo, lamentablemente, el presidente que representa a un poder del Estado, de manera innecesaria, ha maltratado a una congresista de Fuerza Popular, a una secretaria de un partido muy importante, a la congresista Luz Salgado”, explicó.

“Yo estoy plenamente segura de que no ha sido la única víctima de los maltratos del presidente del Congreso de la República, por eso yo invoco, desde aquí hago un llamado, le digo al presidente del Congreso de la República, que sea honesto y sincero, a qué congresistas más ha faltado el respeto", sostuvo.