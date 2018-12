Grata sorpresa en Congreso

Señor Director:

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha sorprendido gratamente no dejándose apabullar ni pisotear por la prepotencia fujiaprista; seguramente, va a ser censurado por considerárselo ahora un estorbo para sus planes obstruccionistas; pero su actuación en estas últimas fechas, para hacer cumplir la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, es descollante y digna de aplauso. Desde que empezó su mandato, al solicitar licencia a su bancada, dio muestras de independencia y de no querer ser el representante de todos ellos, como era lo deseable. ¡Qué distinto su accionar al de su antecesor en el cargo!

Ma.Antonieta Fernández

DNI 06628724

Buses

Señor Director:

Esperamos de nuestro nuevo alcalde de Lima, sea la alcaldía o la organización nueva que se abra, entre otras, la reestructuración de las líneas de transporte urbano. Algo parecido a cuando teníamos el expreso Miraflores y el “urbanito” de Miraflores. Líneas largas en pocas avenidas principales rectas, y urbanos en los “distritos”. Dar opción para que la gente camine más.

Manuel Paulet Iturri

DNI 06299009

Tráfico y ciclismo

Señor Director:

Me parece muy bien que se fomente el uso de bicicletas para reducir el tráfico automovilístico, pero creo que debe hacerse bien reglamentado, considerando que las bicicletas son también un vehículo. Es correcto indicar que la prioridad entre auto y ciclista la tiene este último, pero no se le está educando para que dé prioridad al peatón. Por ejemplo, muchos ciclistas en el malecón de Barranco manejan por la vereda, la mayoría no respeta las señales de tránsito, cruzan los semáforos en rojo o van contra el tráfico. Otro problema más grave es el de las motocicletas, se ha incrementado su uso comercial y no se está fiscalizando adecuadamente, transitan a altas velocidades haciendo maniobras entre los autos, ponen en peligro a las personas que descienden de ellos. Deben respetar las señales de tránsito y ubicarse detrás de los autos, no al lado.

CARLOS DE LA ROSA

DNI 43464712

FP y el Apra

Señor Director:

Los criticables comportamientos de los congresistas de FP y el Apra, durante la Sesión Pública del 21 de diciembre, expresaron su interés político para sí mismos, sin importarles el bienestar del país. Ahora, con la “Acción de Cumplimiento” de la Sentencia del TC, se faculta crear nuevas bancadas en el Congreso. En ese marco, se han expuesto tal y como son, estaban fingiendo ser demócratas al servicio del pueblo, apoyados por las nefastas acciones de Gonzalo Chávarry. Por otro lado, Mauricio Mulder calificó de “parlamentarios prostituidos” al sector disidente y al TC. Las expresiones ofensivas son inaceptables e irrespetuosos, desde todo punto de vista, por lo que debe pedir disculpas públicas, por lindar contra la ética parlamentaria. Estamos, advertidos de esos malos comportamientos, y mientras el pueblo sea tolerante y no se les castigue públicamente seguirán actuando como algo normal en ellos. Ya es tiempo de organizar nuestras justas protestas, mediante marchas a nivel nacional .

Máximo Bernal Matos

DN 41016718