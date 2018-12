Arequipa: Yamila Osorio defiende contrato de asesores y funcionarios

Arequipa. La gobernadora regional Yamila Osorio defendió la contratación de asesores y funcionarios que a lo largo de su gestión fueron remunerados con recursos del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Durante su periodo, se desembolsó 1 millón 894 mil soles. Señaló que este personal no tenía derecho a vacaciones y tampoco contaban con seguro de salud y otros beneficios laborales.

De otro lado, Osorio expresó que deja 12 proyectos emblemáticos y también respondió a las críticas de Alfredo Zegarra, quien el fin de semana dijo que no tuvo apoyo para sacar adelante el Sistema Integrado de Transportes (SIT).

La gobernadora dijo que no fue falta de apoyo, sino la poca transparencia de los encargados, que hicieron que el proyecto no avance. Calificó como un engaño que se hayan presentado buses que ahora no se usan. Osorio hoy dará su última rendición de cuentas como gobernadora.