Patricia Donayre podría integrar Bancada Liberal próximamente

La Bancada Liberal podría tener a un sexto miembro, luego que la congresista no agrupada Patricia Donayre afirmó que podría unirse al grupo conformado por sus colegas que habían renunciado a Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular.

Así lo indicó la parlamentaria en diálogo con diario Correo, asegurando que tiene mayor afinidad con esta agrupación, aunque todavía falta realizar conversaciones para tener una decisión.

“Todavía no he tomado una decisión, creo que en estos días pensaré sobre eso. Creo que nos unen muchos lazos de afinidad con quienes ya he formado bancada, los integrantes de la Bancada Liberal”, señaló.

Patricia Donayre expresó que solo faltan “unos días de conversación adicionales” para que pueda aceptar integrar la Bancada Liberal.

El miércoles 19, el Oficial Mayor Gianmarco Paz había recibido la solicitud para la inscripción de la agrupación legislativa, conformada por Gino Costa, Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos, Guido Lombardi y Francesco Petrozzi.

Los tres primeros renunciaron al partido oficialista después del indulto que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Lombardi dejó la bancada de PpK por “diversas contradicciones”, mientras que Petrozzi abandonó Fuerza Popular tras la prisión preventiva que pidió el Ministerio Público para Keiko Fujimori.

Patricia Donayre también se pronunció sobre la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, asegurando que este grupo tiene la posibilidad de tratarse la bicameralidad si el planteamiento es distinto al que se presentó en el referéndum 2018.