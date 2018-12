Pedro Barreto: “Se está rompiendo el poder de Fuerza Popular en el Congreso”

El cardenal Pedro Barreto manifestó su posición sobre la actualidad del Congreso de la República, institución que, según él, empieza a tener un cambio a raíz de la ruptura del poder de Fuerza Popular. El religioso aseguró que hay gente buena en el parlamento y que eso beneficiará a todos los peruanos.

"Hay gente buena en el poder legislativo. Ya se está rompiendo el poder omnímodo de un partido, de un partido que pudo realmente, y eso me duele, hacer bien al Perú por tener mayoría en el Congreso y lógicamente no ha respondido a las expectativas que la población depositó, pero hay señales de cambios", dijo a la prensa el cardenal.

Pedro Barreto descartó que la caída de Fuerza Popular tenga relación alguna con la prisión de Keiko Fujimori y confía que con las nuevas bancadas pueda haber una mejor labor. "Aquí no se tiene que personalizar a nadie. Yo creo que el poder legislativo, ahora con las nuevas bancadas, va a diversificar y armonizar las propuestas. Yo creo que el Perú va a salir ganando. Ojalá no me equivoque, Dios está de por medio", agregó.

Respaldo Equipo Lava Jato

El cardenal Pedro Barreto también se sumó a las muestras de respaldo que viene teniendo el equipo Especial Lava Jato encabezado por el fiscal superior Rafael Vela. El regilioso reiteró el importante trabajo de los magistrados en la lucha contra la corrupción.

"Nosotros, digo nosotros, muchos ciudadanos consideran que la labor de los jueces y fiscales que están llevando el caso Lava Jato, están cumpliendo una misión que da un signo de esperanza y aquí tenemos que aquí convocar a todos para que nos unamos en la verdad [...] El Perú se está preparando para el bicentenario con este camino de justicia para todos", dijo.