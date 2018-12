Vocero de APP en contra que Kenji Fujimori regrese al Congreso

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, afirmó que Kenji Fujimori no puede regresar al Congreso si antes no se presentan nuevos elementos que demuestren puede asumir nuevamente sus funciones parlamentarias.

En diálogo con La República, el legislador indicó que el Congreso debe mantenerse firme en las decisiones que toman y que no pueden dar un paso atrás con un tema tan delicado como el de Kenji Fujimori.

“Yo creo que no podemos estar botando y metiendo a la gente. La verdad es que esta decisión de sacar a Kenji fue una decisión que se votó en el pleno y la gran mayoría decidió votar teniendo en cuenta las circunstancias y la coyuntura”, precisó.

El legislador recalcó que no le parece ‘coherente’ que los legisladores que votaron a favor de suspender a Kenji Fujimori firmen un pedido para que regrese.

“Ha sido tomada por el tema de conciencia de cada uno ahora que haya algunos que quieran cambiar su voto. [Los congresistas que tengan] cambio de conciencia tendrían que dar explicaciones y a mí no me parece coherente que se esté reconsiderando, salvo que haya elementos nuevos que hagan ver que el señor es inocente, pero hasta ahora no encuentro elementos”, dijo.

Para el vocero de la bancada Frente Amplio, Hernando Cevallos, el Poder Judicial el que debe “limpiar de polvo y paja” al líder de Cambio21.

“Es un acuerdo del Congreso de suspensión hasta que el Poder Judicial resuelva las acusaciones que tiene Kenji Fujimori”, señaló en comunicación con La República. “Para que regrese, que el Poder Judicial lo limpie de ‘polvo y paja’ o que Kenji diga que no tiene ningún proceso porque ya se dictaminó a su favor”, añadió.