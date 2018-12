Desde Adentro

LE DIJO TERRORISTA A CIUDADANO

Tubino al ataque vía Twitter

El vocero fujimorista Carlos Tubino tuvo que disculparse con un ciudadano al que acusó de ser terrorista del MRTA, por el simple hecho de saludar al fiscal José Pérez Gómez. Abel Gilvonio amenazó con denunciarlo si no se disculpaba de su temeraria acusación que hizo vía Twitter. No es la primera vez que Tubino reacciona de mala forma con personas que no piensan como él.

HOY A GOBERNADORES ELECTOS

JNE entrega credenciales

Tras recibir los reportes del cómputo de resultados al 100 por ciento de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará hoy al mediodía las credenciales a los 25 gobernadores e igual número de vicegobernadores regionales que asumirán sus funciones el 1 de enero para el periodo 2019-2022. La actividad será en la sede del JNE en Jesús María.

ESTÁ DESESPERADA Y PRESIONAN POR APELACIÓN

Keiko ya no aguanta la prisión

La defensa de Keiko espera que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resuelva hoy la apelación a la orden de prisión preventiva en su contra. Inicialmente pensaban que el pronunciamiento sería antes de Navidad, ahora vienen ejerciendo presión para que haya una respuesta lo antes posible. Fuentes del fujimorismo sostienen que Keiko está desesperada y temen que en cualquier momento Alberto Fujimori sea puesto en prisión.

ASESOR DE ROSA BARTRA FUE PUESTO AL DESCUBIERTO

Plagiador denuncia plagio

El asesor de la congresista Rosa Bartra, Daniel Rodríguez Palacios, lanzó duras críticas contra el fiscal José Pérez Gómez, por presuntamente haber plagiado su tesis; sin embargo, fue puesto al descubierto por los cibernautas que analizaron su tesis de la Universidad Nacional de Trujillo y resulta que tiene 50,2% de plagio académico. Rodríguez también es acusado de compartir una cuestionada foto de los congresistas Yonhy Lescano y Alberto de Belaunde.

ANTE UNA PROBABLE REELECCIÓN

Evalúan postulación de Salaverry

El legislador Wilbert Rozas (Frente Amplio) no descartó la posibilidad de apoyar una probable reelección de Daniel Salaverry en la presidencia del Congreso. Sostuvo que reglamentariamente no está impedido de postular, aunque esta vez no tendrá el respaldo de la bancada fujimorista de Fuerza Popular. El legislador Jorge Meléndez, vocero de la bancada de PPK, consideró que Salaverry podría integrar una lista multipartidaria y destacó su trabajo tratando de mantener la independencia en su cargo.