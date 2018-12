Fenómeno de El Niño

Señor Director:

Hace pocos días se presento un oleaje anómalo en el norte del Perú. Es solo un aviso, más aún cuando el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) elevó la probabilidad de 67% a 73% en el Pacífico. El Niño no es un fenómeno reciente, culturas como la Moche, Lima y Nazca han sufrido los embates de la naturaleza. Durante el siglo XX han ocurrido varios episodios. ¿Qué hacer? La presencia de El Niño genera escasez de agua. El gobierno debe realizar acciones de manera urgente. Debemos estar preparados y acelerar la reconstrucción, aún está pendiente la tarea del 2017. Necesitamos planificación.

José Darío Dueñas

Reforma política

Señor Director:

El presidente Vizcarra ha creado una comisión de “alto nivel” para la reforma política presidida por un funcionario destituido. El desafío futuro político del Perú no pasa por una reforma sin planeamiento y pensamiento estratégico. La verdadera reforma política implica trabajar en la construcción de un nuevo paradigma de cara al desarrollo y la estructura institucional. Se necesita vencer los obstáculos que se oponen al desarrollo sostenible de una sociedad peruana más humana y comprometida con las bases naturales que soportan la vida.

Edwin Vegas Gallo

Minería en Cajamarca

Señor Director:

Concuerdo muy bien con el futuro gobierno del gobernador del departamento de Cajamarca, Mesías Guevara, sobre todo con el proyecto Conga. Ya manifestó que no dará luz verde. En nuestro departamento ya no debe operar ninguna otra compañía minera. Cajamarca es una región agrícola, ganadera y turística. Siete paisanos entregaron su vida en defensa del medio ambiente. Las compañías mineras existentes vienen operando desde hace muchos años, y Cajamarca es uno de los departamentos más pobres, según los especialistas.

Manuel Gallardo Díaz

Comisión de Alto Nivel

Señor Director:

El presidente nombró una Comisión de Alto Nivel de Reforma Política con reputados académicos –aunque sin praxis partidaria– para que dentro de los dos meses siguientes entregue propuestas que su gobierno, vía el Congreso. La presentación de una iniciativa del Ejecutivo no le obliga a aprobarla, menos, tal como la presenta, pero sí tiene prioridad en el debate. En tal sentido, por lo sustancial de la reforma, al margen de la no reelección inmediata de sus miembros, el Congreso no debe actuar como mesa de partes, sino como corresponde a sus atribuciones, con responsabilidad democrática, buscando reivindicarse ante el país y la historia. Los temas encargados son controversiales, destacan inmunidad parlamentaria y voto preferencial. Obligan a la revisión de las normas relacionadas con la democracia interna y el financiamiento privado de partidos. Los ciudadanos deben ejercer su derecho de libre escoger hasta del menú que presentan los partidos; mejor si los candidatos integran la lista por haber sido elegidos por la modalidad de un militante, un voto. No querer perfeccionar sino eliminar la inmunidad, asumo, es por no tener ni idea de lo que es enfrentarse a mafias criminales. Es disminuir la eficacia, necesaria en la lucha anticorrupción.

Pedro Morales Mansilla

excongresista