Maritza García señala que algunos de FP están a favor del retorno de Kenji Fujimori

Maritza García de Cambio 21 contó algunos detalles del caso de Kenji Fujimori y su reincorporación al Congreso tras ser suspendido. La parlamentaria señaló que ya son 40 las firmas a favor del pedido para que el hermano de Keiko vuelva. Entre los que apoyan esta solicitud están miembros de Fuerza Popular y el Apra.

"Hay algunas firmas de congresistas de Fuerza Popular también, pero esto lo voy a reservar para su momento, por estrategia política no quiero entorpecer esta labor que se viene desarrollando, así que esperemos con paciencia que se dé la reincorporación", dijo Maritza García en entrevista a canal N.

Maritza García sí se atrevió a dar unos nombres de los firmantes por parte del Apra. "Del partido aprista sí han firmado, y felicitó a ese parlamentario porque con eso me demuestra que efectivamente también quiere un cambio en el Parlamento. Creo que lo ha hecho el congresista Javier Velásquez Quesquén si mal no recuerdo como congresista de la bancada, pero no en representación de la bancada, sino de manera personal", agregó.

La congresista Maritza García forma parte de la nueva bancada denominada Cambio 21 junto a Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Lizbeth Robles, Marita Herrera, Clayton Galván, Marvin Palma, Luis Yika y Lucio Ávila. Este nuevo grupo y la de la Bancada Liberal, se formaron tras la orden dada por Daniel Salaverry.