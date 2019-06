Bomberos controlaron 55 incendios en primeras horas de Navidad - 10 minutos Edición Tarde

Temas del día:

-Incendio arrasa con feria navideña en Puno.

-Playas de Lima y Callao no son actas para bañistas.

-Martín Vizcarra pidió no cambiar a fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato

-Congreso, Poder Judicial y Fiscalía registran el mayor rechazo institucional de la ciudadanía

-Papa Francisco pidió concordia en Venezuela y Nicaragua

Los hombres de rojo atendieron 55 incendios registrados entre la media noche y las 8:00 a.m. El siniestro con mayor magnitud se registró en Villa María del Triunfo, acudieron nueve unidades de Bomberos, según la página web. Durante el año, se han atendido más de 5.500 incendios en Lima, Callao e Ica. Asimismo, se encargaron de accidentes y de otras emergencias durante las primeras horas de la Navidad.

Puno: La mala manipulación de artefactos pirotécnicos, provocó un voraz incendio que destruyó más de 20 puestos de venta en el jirón Benigno Ballón, frente al mercado San José en Juliaca. Los bomberos tardaron cuatro horas en apagar el siniestro.

Además, un grupo de personas se salvaron de morir en el incendio abriendo un forado en un inmueble continuo al incendio.

Por otro lado, las playas en Lima y Callao no son aptas para los bañistas. Se debe tener presente que no todos los balnearios cumplen con las normas de sanidad. Solo 12 playas son aptas, mientras 34 no lo son.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió continuidad en la lucha contra corrupción. “Todas las instituciones tienen que prevalecer la lucha contra la corrupción y para eso es respaldar a quienes trabajan por ese objetivo y creo que los fiscales que están trabajando en el caso de Lava Jato deberían tener respaldo de las propias instituciones”, declaró a La República.

La reciente encuesta del Instituto de Estadística Peruano (IEP) reveló que el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial poseen la más alta desaprobación. Por otro lado, la percepción de conflictividad entre el Ejecutivo y Legislativo sigue en aumento en la población.

Tres niñas han nacido durante esta navidad entre la media noche y las 4:00 a.m. en la Maternidad de Lima. Las niñas han sido bautizadas como “Las Tres Marías”.

Desde el Vaticano el Papa Francisco llamó a construir una fraternidad mundial. Además, destacó los países en conflicto como Venezuela, Corea del Norte, Siria entre otros.

Indonesia: Aumenta la cifra de víctimas por el tsunami a 429 fallecidos, casi 1500 heridos y 140 desaparecidos.