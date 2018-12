“Haremos lo necesario para apoyar al Poder Ejecutivo”

Tras la recomposición del Congreso, los cinco votos de la nueva Bancada Liberal pueden ser decisivos. Costa dice que el objetivo es acabar con el blindaje aprofujimorista a acusados de corrupción, por lo que integrarán las Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales y de Levantamiento de Inmunidad.

- ¿Qué trámite falta para que su bancada ejerza funciones?

Ninguno. El trámite de reconocimiento ha terminado, estamos a la espera de que se adopten las medidas para que nos otorguen un espacio en el Congreso y un pequeño equipo de apoyo técnico y se reinicien las actividades parlamentarias.

- ¿Qué presidencia de comisión solicitarán?

Estamos interesados en Educación, Cultura o Pueblos Originarios y Medio Ambiente. Lo más importante, y en el corto plazo, antes de las presidencias, es que nos puedan acreditar en las comisiones donde no tenemos representación.

- ¿No les interesa presidir la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria?

Nuestro primer objetivo es acabar con el blindaje que el Congreso da a personas que han participado en hechos de corrupción, y eso significa estar en las subcomisiones de Levantamiento de Inmunidad, Acusaciones Constitucionales y Comisión de Ética Parlamentaria. Será lo primero a plantear. La presidencia de esa subcomisión es difícil, ya veremos. El caso más escandaloso protegido por Fuerza Popular y el Apra es del congresista Edwin Donayre, condenado a 5 años de prisión. Sus subordinados y coacusados están en prisión.

- ¿Se debe cambiar la normativa para evitar el blindaje?

No, lo que debe cambiar es el comportamiento del Congreso y para eso se requiere tener la fuerza necesaria para evitar que Fuerza Popular siga protegiendo a esos personajes. También ocurre con el fiscal de la Nación, a quien están blindando para evitar que sea investigado por corrupción.

- ¿Está de acuerdo con la Comisión para la Reforma Política?

Es una buena iniciativa del Ejecutivo, presidida por una persona con mucha experiencia en temas políticos y electorales, y el resto de miembros también tiene solvencia.

- ¿Cuál será su política de trabajo?, ¿de apoyo al Ejecutivo?

Sin duda, somos un grupo independiente, no somos la bancada de gobierno, pero queremos contribuir a su éxito porque ganamos las elecciones con el presiente Vizcarra, con el mismo plan de gobierno. Tenemos las mismas afinidades, compartimos la lucha anticorrupción y haremos lo necesario para apoyar al Ejecutivo.

- ¿Qué los diferencia de la bancada oficialista?

No nos reunimos regularmente con el Ejecutivo, tenemos la independencia suficiente para tener nuestro criterio, no recibimos directivas de nadie, esa es la diferencia más importante.

- ¿Se sumarán otros congresistas a su bancada?

Hay conversaciones, probablemente habrá una novedad.

- Fuerza Popular cuestiona la creación de nuevas bancadas

Vamos a defender la posición del presidente del Congreso de reconocernos y los fundamentos están en la sentencia del Tribunal Constitucional.

- Eso les resultará difícil...

La postura de Fuerza Popular se ha ido debilitando, este proceso se mantendrá o a lo mejor se acelerará.

- ¿Sabe de otras renuncias?

Hay un grupo importante de legisladores fujimoristas que no quieren blindar a los presuntos corruptos y dejar de enfrentarse al Ejecutivo. Esa es la actitud de Daniel Salaverry, que considera que el liderazgo de Fuerza Popular está llegando a un camino inconducente.

-¿Su bancada lo acogería?

No, eso no... ni lo hemos considerado porque no veo que vaya a ocurrir.

- ¿Qué crítica le hace al Ejecutivo?

Hay que redoblar la marcha en la reconstrucción por el fenómeno de El Niño, es imperioso que avancemos a mejor ritmo. Además, nos gustaría ver que haga propuestas para mejorar las tasas de crecimiento económico, que no son malas, pero que pueden ser mejores.