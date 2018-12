No a la corrupción

Señor Director:

“Caiga quien caiga”, dijo el presidente. Este dicho ha puesto a más de uno nervioso. A fines de la quincena de enero del 2019 se tendrá la información necesaria para profundizar el caso Lava Jato. Por tanto, los que no quieren que esto continúe por su compromiso con la corrupción, preparan las baterías para hacer la guerra. Han pretendido sacar a los fiscales. Su “héroe” Chávarry tiene cinco denuncias constitucionales, blindado por fujimoristas y apristas, a quien a su vez lo tienen chantajeado con la libertad de Keiko, que si no lo hace lo sacan de la Fiscalía. Por otro lado, los defensores de esta situación empiezan a formar su legión de amigos de la corrupción. Hoy ya cuestionan la tesis del fiscal Pérez, pero no les preocupa la permanencia de Chávarry; por el contrario, lo protegen. El Perú debe decirle adiós a la corrupción , que caigan todos los involucrados. Ahí recién podremos mirar con la frente en alto a las nuevas generaciones.

Enrique Labarthe Villena

Dni 07277130

Navidad y niños en Pasco

Señor Director:

En el marco de las fiesta navideñas, centenares de niños de extrema pobreza recibieron regalos de parte de efectivos policiales. Policías vestidos de papá Noel y personajes animados se trasladaron a la comunidad campesina de Tactayoc, en Santa Ana de Tusi, y a los poblados más lejanos de Paucartambo. Se realizó un show infantil, entregaron obsequios, distribuyeron porciones de panetones y chocolatada. Sin ser ajenos a la circunstancias, se regalaron frazadas y ropa. Los niños disfrutaron de un día ameno, participaron en concursos y juegos. “Nos sentimos contentos de poder realizar esta actividad con motivo de la Navidad. Los presentes entregados son gracias al aporte voluntario de los policías, que la ciudadanía sepa que no solo estamos para resguardar las calles sino para llevar alegría a los necesitados, a nombre del coronel Jhon Nicolás Hoyos, jefe de la región policial de Pasco, deseamos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Estamos alertas y en estado de inamovilidad”, subrayó Óscar Herrera, jefe de Deincri.

MAU comunicaciones

Las nuevas bancadas

Señor Director:

El fujimorismo no enmienda errores. Es eminente su ruptura con la creación de nuevas bancadas. Tras acatar la resolución constitucional por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con respecto a la aprobación y creación de nuevas bancadas en el parlamento, ha generado que congresistas no agrupados, exfujimoristas, forman parte de ella. Además, los propios tienen la posibilidad de dejar sus bancadas. FP está resquebrajada, próxima a la ruptura de su partido. Están perdiendo poder, no podrán manejar la mesa directiva. Eso habría hecho que la congresista Rosa Bartra y el fujimorismo amenacen a Salaverry con censurarlo. Esperemos que se calme esta situación, sobre todo ahora en estas fiestas navideñas.

LUIS YARANGA CAHUANA

catedrático de la unmsm

Sentencia Keiko Fujimori

Señor Director:

Asumo que si aún no se ha dado una sentencia a la apelación de Keiko Fujimori es por un sentido humanitario, ya que si fuera favorable estaría en su hogar para esta Navidad. Es evidente que le será negada, como corresponde por lo expuesto por el fiscal José Domingo Pérez. Debe hacerse responsable de sus actos. Por ello, el retardo de la sentencia es comprensible.

Emilia Solano

DNI 06436311