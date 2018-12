“No se avanzó en la gestión de obras porque el FEN nos distrajo bastante”

Tras la etapa de ingobernabilidad que se vivió en la municipalidad de Castilla, donde el primer regidor Robert Sánchez quedó al mando por el período de tres meses tras la suspensión Luis Ramírez, el burgomaestre realizó un mea culpa sobre la situación y dijo que se arrepiente de haber llevado a este tipo de funcionarios en su equipo.

Además, en su balance pidió disculpas a la población por no cumplir al 100% con los anuncios realizados durante su campaña. Asimismo señaló que El Niño Costero distrajo la gestión de obras durante su período.

¿Qué consecuencia deja la situación de ingobernabilidad en la comuna castellana?

Para nosotros no ha sido nada buena la situación que se ha vivido. Pero concluimos que no todos queremos Castilla. Durante los tres meses que estuvo al mando de manera irregular el señor Robert Sánchez, no se licitó el presupuesto participativo, por eso el dinero quedará allí para la próxima gestión. La prioridad de ese grupo, que se adueñó tres meses de la municipalidad, era otra cosa; se basó en otorgarse certificados a sus propias empresas. Pero ahora el jurado ya emitió su opinión, la gestión de Robert Sánchez no debió darse, por eso algunos procesos administrativos se van a objetar y eso hará daño a Castilla.

¿Se arrepiente de haberlos convocado como parte de su equipo?

Tuve la culpa de llevarlos como regidores, cuya falta asumo con hidalguía pero también con mucha tristeza, si bien los convoque, para la población ellos eran desconocidos. Lo tomo como un hecho anecdótico y que quede como experiencia para la próxima gestión, quienes deben cuidarse no solo de sus trabajadores, sino de sus regidores y funcionarios.

¿Cómo afectará esa situación en las arcas de la comuna y a la próxima gestión?

Antes de irnos aprobamos una norma de incentivos tributarios para que paguen porque se necesitaba dinero, con eso captaríamos un millón y medio, pero estos meses no se ha realizado, ahora vemos difícil cumplir con la meta y eso afectará a la próxima gestión, con ese dinero tranquilamente podrían haberse realizado tres obras. Pero el desconocimiento ha hecho que realicen muchas cosas que no son legales. Por nuestra parte estamos haciendo una evaluación, lo cual entregaremos a la gestión entrante.

Muchos cuestionan su gestión por la ausencia de obras. ¿Cómo deja usted la comuna?

Económicamente se queda con algunas deudas, que se arrastran desde el Fenómeno de El Niño Costero, principalmente en alquiler de maquinaria, porque el Gobierno no nos desembolsó el dinero. La economía no está bien porque no se captó el dinero suficiente para afrontar, por ejemplo, la limpieza pública y la ejecución de obras. Durante nuestra gestión se han ejecutado 80 obras. Los dos primeros años hemos sido la comuna que más ha gastado no menos del 85% del presupuesto , pero este año queda en 65% , allí también se pierde cerca de un millón de soles por no ejecutar el presupuesto participativo, porque en estos tres meses no se ha ejecutado nada.

Se va con algunos procesos que aún afronta en los órganos jurisdiccionales por presuntos malos manejos. ¿Qué tiene que decirle a la población?

Sí, son tres o cuatro; uno en Lima por el caso Serviuni, donde los regidores firmaron un acuerdo, y ellos también deberían estar siendo investigados; el caso de la pota, por paneles publicitarios y la denuncia por haber querido entrar a la fuerza a la comuna cuando me correspondía. El caso de Serviuni es preocupante ni le voy a mentir, pero he sido claro y ya veremos qué pasa; sin embargo, los otros procesos estoy seguro que se van a caer.

¿Cuál es el mea culpa que tiene que hacer ante esta situación de descontento?, ¿seguirá en política?

Hubo varios factores por los cuales no se pudo salir adelante, las restricciones del presupuesto desde el Gobierno central y eso no ha permitido invertir en logística para mejorar, por ejemplo, la limpieza pública que tanto nos han cuestionado, tampoco se avanzó en la gestión de obras porque el Fenómeno de El Niño nos distrajo bastante durante casi un año, y no pudimos actuar con rapidez. Pese a ello dejamos 20 expedientes listos en la Autoridad para la Reconstrucción. Siempre he querido a través de la política ayudar a las personas, pero por el momento voy a tomarme un descanso, estos tres meses que he pasado ninguna autoridad lo pasó, más adelante evaluaré qué voy hacer, pero por el momento debo descansar y ver qué pasará.