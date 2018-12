Juan Sheput: "Presidir comisiones es un derecho obtenido en las urnas"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, respaldó la postura de las nuevas bancadas del Congreso, Cambio 21 y Bancada Liberal, que han anunciado la solicitud que enviarán para poder presidir comisiones parlamentarias.

"Tiene que ser un acuerdo político, uno no puede encapricharse por una u otra comisión, sino que tiene que haber un acuerdo político porque hay un compromiso original que nació en las urnas el 20 de abril de 2016", dijo en RPP.

Asimismo, el congresista oficialista, amparado a la decisión del Tribunal Constitucional, exhortó a sus colegas parlamentarios a leer la sentencia completa donde se declara la inconstitucionalidad de la "Ley Antitránsfuga".

"Las sentencias hay que leerlas de manera completa. Algunos colegas leen solo las conclusiones y no es así, y esto es algo que ya conversábamos cuando nació Nuevo Perú. En todo caso, la Junta de Portavoces tendrá que discutir el cuadro de comisiones", señaló.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dispuso hace algunos días a la Oficialía Mayor aceptar la creación de nuevas bancadas, amparado al fallo del Tribunal Constitucional.

Ante esto, los congresistas no agrupados anunciaron la creación de dos bancadas: Cambio 21, integrado por parlamentarios ligados a Kenji Fujimori y ex congresistas de Fuerza Popular; y Bancada Liberal, integrada en su mayoría por ex oficiliastas.