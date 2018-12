36 años después, la espera terminó

Ha terminado el partido en Sochi, Perú está eliminado, pero nadie se mueve, todos aplauden. Una de esas dulces contradicciones que solo da el fútbol. Por los parlantes suena Contigo Perú, el himno contagioso que hizo que las tribunas se convirtieran en un karaoke multitudinario. El estadio vibra mientras Paolo Guerrero levanta a Christian Cueva, quien todavía pensaba en ese penal errado ante Dinamarca. El caprichoso destino que se define por un balón.

Él llora, como los hinchas por saber que el viaje terminó muy rápido, otros lo hacen de felicidad por ser uno de los privilegiados de haber visto a Perú ganar un partido en un mundial después de cuatro décadas, por haberse quedado sin voz con el gol de André Carrillo, el primero en 36 años. “Cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido que me vio nacer”, decía el coro preferido de los extraños que se volvieron hermanos en la tribuna. Lo que hace la pasión.

Tres partidos en once días duró la locura peruana en Rusia que terminó contagiando a rivales y turistas. “Merecieron más”, era el comentario más repetido y el que sonaba a consuelo para una historia que terminó rápido. Jugar bien no solo basta, el mejor argumento para ganar un partido son los goles y ante Dinamarca en el debut, nos faltó puntería para vencer a un elástico Kasper Schmeichel. Creamos varias ocasiones, dominamos en el juego, pero faltó contundencia. Un gol de Yussuf Poulsen oscureció nuestro futuro. No había margen de error ante Francia, que tres semanas después se consagraría campeón mundial. También fue un 1-0 ajustado, un error que termina en tanto de Kylian Mbappé para matemáticamente eliminarnos. Sin puntos, pero con aplausos. En Saransk y Ekaterimburgo, el hincha peruano se ganó un lugar especial. En Sochi nos quitamos el nudo de la garganta. Miles en las calles, en los estadios.

Después de 36 años, toda una generación podía disfrutar su primer mundial. Sentirse, por fin, parte de la fiesta. Jubilamos los recuerdos de España 1982 para crear nuevos, para que ahora todos se agarren las orejas como Edison Flores, para que la velocidad de Carrillo y Advíncula se convierta en tendencia, para que Paolo Guerrero se convierta en símbolo de lucha. Siempre, como buenos peruanos, dejamos todo para el final. Poniéndole una cuota extra de dramatismo, la selección fue la última en clasificar a Rusia 2018. También la que más esperó (36 años), por encima de Egipto (28) y Marruecos (20).

Esa es una de las razones para entender la invasión peruana. Más de 50 mil personas fueron a Rusia a alentar a la selección vendiendo sus carros, renunciando a sus trabajos, pidiendo préstamos, haciendo colectas o actividades. Todo vale por amor. Estadios llenos de camisetas blanquirrojas, pasión desbordada, aliento incesante –que incluso llevó a Blaise Matuidi, campeón con Francia, a decir que Perú fue el rival más difícil por el juego y la barra-, nos llevaron a ganar el premio a la Mejor Afición del mundo (el 26 de setiembre) para la FIFA, por encima de los pulcros y educados japoneses y senegaleses y el solitario chileno Sebastián Carrera que viajó 1.500 kilómetros para ser el único hincha del Puerto Montt en el estadio.

Causamos admiración, no solo por el juego sino también por el fanatismo. Nos hicieron reportajes de otros países como Inglaterra o Brasil. A pesar de las dos derrotas que cortaron una racha invicta de 15 partidos y que nos eliminaron de Rusia 2018, el recuerdo sigue vivo. Ahora la promesa es no volver a esperar 36 años para quedarnos sin voz de nuevo y que esta vez las lágrimas sean solo de felicidad.❧

en cifras

15

Partidos estuvo invicto Perú hasta que perdió ante Dinamarca en el mundial.

1982

fue la última vez que la 'Bicolor' fue a un mundial. Quedó eliminado en primera ronda.

10

fue la posición a la que llegó la selección en el ranking FIFA.

50

mil personas aproximadamente alentaron a la selección de Perú en Rusia.