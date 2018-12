Pablo Sánchez asegura que fiscal de la Nación no permite que lo investiguen

Según el fiscal supremo Pablo Sánchez, no se ha iniciado una indagación a Pedro Chávarry por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ porque el fiscal de la Nación no ha permitido que se le investigue.

"En resumen, no existe al momento el inicio de una investigación a Pedro Chávarry sobre su presunta pertenencia a la organización 'Cuellos Blancos (del Puerto)', únicamente porque él no lo permite”, precisó el exfiscal de la Nación en su pronunciamiento.

El pasado 15 de agosto, la fiscal provincial Sandra Castro, quien sindicó a Pedro Chávarry como presunto miembro de los "Cuellos Blancos del Puerto", envió su informe al fiscal Pablo Sánchez, quien solo cuenta con la competencia para investigar el caso que involucra al exjuez supremo César Hinostroza y a los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Sanchéz afirma que para iniciar el proceso a Chávarry no se necesitan los documentos originales, como este lo indicó. “Copias certificadas se remitieron al fiscal de Nación para su excusa y posterior investigación. Para este paso no necesita originales, pues no se trata de una denuncia sino de una excusa que permitirá el inicio de una investigación preliminar”, remarcó.

Indica que aún no ha recibido una respuesta formal de Chávarry sobre su informe.❧