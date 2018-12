Janet Sánchez exige acelerar denuncia constitucional contra Yesenia Ponce

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, cuestionó duramente que la denuncia constitucional que presentó contra la cuestionada fujimorista Yesenia Ponce siga sin ser analizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el también fujimorista César Segura.

Sánchez recordó que Ponce es acusada de haber falsificado documentos y mentido en su hoja de vida respecto a sus estudios escolares, y exigió que ese grupo de trabajo analice de una vez este caso.

Para Sánchez, es una burla que Ponce regrese de su suspensión de 120 días sin que la denuncia constitucional en su contra haya sido analizada.

"Es como si no hubiera pasado nada con ella. Espero que no se siga blindando a cuestionados personajes, pues no solo se afecta la imagen de la mayoría parlamentaria sino del Congreso", declaró.

Se informó, además, que se coordina para poner fecha a la sesión en donde se propondrá abrir investigación contra el fujimorista Luis López Vilela, acusado por Paloma Noceda de haberle realizado tocamientos indebidos. ❧