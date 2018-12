Comisión de Reforma Política dialogará con partidos políticos

La Comisión de Alto Nivel de Reforma Política creada por el Ejecutivo tendrá dos meses para recomendar al mandatario Martín Vizcarra las iniciativas legislativas prioritarias para el fortalecimiento de la democracia.

El presidente de este grupo, Fernando Tuesta, indicó que la próxima semana sostendrán su primera junta como equipo, en la cual aprobarán la labor a realizar.

“Luego de la Navidad nos reuniremos para desarrollar el plan de trabajo, con objetivos, cronograma, métodos, etc. El viernes, después de reunirnos con el presidente, hemos tenido un espacio solos para designar a la secretaria técnica”, comentó.

Precisamente, eligieron para el cargo de secretaria técnica a la asesora del Ministerio de Justicia, Ana Neyra. Como señala la resolución suprema publicada ayer en normas legales de El Peruano, su función será apoyar el trabajo de la comisión en temas como la recopilación de la información, organización de reuniones, elaboración de actas y redacción de documentos.

La resolución suprema suscrita por el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva establece un plazo máximo de dos meses desde su instalación, que se llevó a cabo el viernes último. Indica, además, que la comisión no generará ningún tipo de recursos adicionales para el Tesoro Público.

Efectivamente, Tuesta, quien fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), refirió que trabajarán ad honorem.

Como se sabe, además de él, integran la comisión el sociólogo Martín Tanaka, las magister en Ciencias Políticas Milagros Campos Ramos, Paula Muñoz Chirinos y Jessica Bensa Morales.

DIÁLOGO CON PARTIDOS

Tuesta explicó que para elaborar los proyectos de ley que entregarán al Ejecutivo, se reunirán con representantes de partidos políticos y congresistas, entre otros.

En el plan de trabajo que aprobarán la próxima semana se definirá a qué instituciones convocarán para llevar a cabo esta tarea.

Refirió que la idea es que estas iniciativas se entreguen a más tardar a fines de febrero, con el objetivo de que el jefe de Estado las analice y las presente al Congreso para su debate en comisiones y posterior aprobación en el Pleno.

"Nos han dado un plazo un poco mayor al que le dieron a la Comisión de Reformas del Sistema de Justicia ya que los proyectos que se presenten requieren también de un trabajo del Parlamento", dijo.

TOTAL AUTONOMÍA

Si bien hace diez días, al anunciar la creación de esta comisión, Vizcarra dijo que verían temas como la reglamentación de los partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, Tuesta enfatizó que en la cita que sostuvieron el viernes no se mencionó ningún tema.

"En la reunión, el presidente no habló de propuestas y todo lo dejó en nuestras manos", manifestó, remarcando que trabajarán de manera totalmente autónoma.

Acotó que la mejor reforma es aquella que se pueda cumplir, y por ello harán un esfuerzo para determinar qué temas son prioritarios.

En ese sentido, comentó que la idea no es proponer una gama amplia de propuestas que no sean viables ni realistas. Puntualizó que la comisión no reemplaza a ningún órgano ni poder del Estado, sino un grupo que colaborará con la reforma a través de sus propuestas.❧